La Fiorentina Primavera rifila tre gol al Bologna a domicilio tornando alla vittoria. Distefano realizza un gol pazzesco

Bologna-Fiorentina 0-3 (32′ Lucchesi, 62′ Distefano, 67′ Distefano)

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Kayodé, Lucchesi, Krastev, Favasuli (86′ Bigozzi); Berti (86’Gori), Amatucci, Falconi (64′ Vitolo); Vigiani (71′ Comuzzo), Toci (C) (86’Capasso), Distefano

A disp.: Tognetti, Elia, Leonardelli, Messini, Ievoli, Nardi, Bigozzi, Vitolo, Denes, Capasso, Atzeni, Comuzzo, Gori.

Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui! Eccellente prova della Fiorentina Primavera che batte un colpo forte dopo le tre sconfitte di fila andando a vincere in casa di una squadra in forma come il Bologna con un secco 3-0. I giovani viola scavalcano il Bologna portandosi a 17 punti ed al momento quinto posto in classifica, in pienissima zona playoff

94′ Rosso per Ebone che si rende protagonista di un fallo su Krastev ma che forse non meritava questo provvedimento

90′ 4 minuti di recupero

90′ Ammonito Capasso che commette un fallo totalmente gratuito su Diop

89′ Dopo l’uscita di Toci fascia a Distefano, che si toglie anche la soddisfazione di indossare la fascia nei minuti finali di una grande partita giocata

86′ Cambi viola: dentro Capasso e fuori Toci, entrano anche Gori per Berti e Bigozzi per Favasuli

83′ Cambio Bologna, entra Maltoni e fuori Rosetti

82′ DISTEFANO! Distefano accelera in campo aperto ma Bagnolini in uscita gli nega la tripletta!

77′ Calcia malissimo una punizione dalla trequarti Amatucci, ed è già la seconda di fila. Certamente una notizia considerate le qualità del regista della Fiorentina

75′ Trattenuta di Rosetti su Kayode, ammonito il centrocampista emiliano

74′ Conclusione di Mazia, uno dei pochissimi tentativi del Bologna: destro a giro dal limite del calciatore di casa, para facilmente Martinelli

71′ Dentro Ebone per il Bologna, out Raimondo. Fuori Vigiani per la Fiorentina, entra Comuzzo che fa il debutto assoluto in Primavera: benvenuto Pietro!

69′ Recupero alto di Krastev e poi Lucchesi subisce il fallo di Diop. Fiorentina adesso in totale controllo della gara dopo il terzo gol

67′ GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Fa doppietta Distefano che di testa buca Bagnolini da pochi passi schiacciando in rete dopo la sponda di Krastev. Quarto gol stagionale del jolly offensivo gigliato: 0-3!

65′ Ammonizione per Toci per proteste, dopo l’ennesimo fallo subito dal capitano del Bologna Amey

64′ Cambi al Galli: dentro Vitolo per Falconi nella Fiorentina. Il Bologna inserisce Anatriello in attacco per Pyyhtia ed anche Diop per Motolese

62′ GOOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Autentico gioiello realizzato da Distefano! Pallone al sette con un perfetto tiro a giro dell’11 viola, servito benissimo da Vigiani al culmine di una bellissima manovra viola. Destro da incorniciare dell’ala viola: 0-2!

59′ Azione personale con protagonista Distefano che taglia il campo da sinistra a destra calciando però debolmente poi verso Bagnolini che controlla facilmente in presa alta

58′ La Fiorentina rischia di farsi gol da sola con un retro passaggio insensato ed avventato verso Martinelli, uscita disperata del portiere viola che spazza in scivolata alla disperata, si oppone Raimondo che recupera e sta per depositare in rete: gioco fermato dall’arbitro a causa del tocco di mano della punta rossoblu

54′ Pasticcia la Fiorentina che prima spreca una buona situazione di gioco con Distefano e poi sbaglia un paio di volte l’uscita perdendo palla. Il Bologna ottiene una punizione pericolosa grazie al fallo di Kayode su Mazia: sta rischiando molto il doppio giallo ora il difensore ex Gozzano

53′ Altro fallo di Amey su Toci. Difficile per il difensore togolese avere la meglio sull’altro capitano della gara ed il fallo è quasi sempre il rimedio del centrale felsineo

51′ Stavolta è Kayode che rischia un po’ dando una sportellata a Rossetti in mezzo al campo. L’arbitro però mantiene il metro di giudizio usato con Bynoe nel primo tempo e non estrae il secondo giallo per il difensore viola

49′ TRAVERSA DI BERTI! Favasuli velocissimo scatta verso la porta del Bologna sfruttando la spizzata di Toci, serie di finte del jolly viola che sceglie di tirare anzichè servire Berti, conclusione respinta e palla che sfila proprio sui piedi di Berti che forse è un po’ troppo lezioso cercando il pallonetto morbido: sfera che bacia la traversa ed esce!

47′ Ottiene subito un fallo Toci che copre benissimo la palla facendosi tamponare da Amey. Sempre molto utile il lavoro sporco del centravanti albanese ex Sudtirol

45′ Subito un cambio per il Bologona, entra Karlsson ed esce Bynoe

45′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce qui una prima frazione di gara giocata molto bene dalla Fiorentina che ha controllato il gioco ed avuto numerose occasioni da gol. Viola avanti 1-0 all’intervallo grazie al gol di Lucchesi di testa sul corner di Distefano

45+1′ Rischia veramente tanto Bynoe che entra in ritardo su Berti in mezzo al campo. Graziato l’olandese dal direttore gara

45′ 2 minuti di recupero

44′ Tiro da fuori di Lucchesi che carica il sinistro dai 20 metri trovando una deviazione in calcio d’angolo

43′ Murato il mancino scagliato da Distefano che aveva concluso l’ennesima bell’azione in velocità della Fiorentina. L’azione prosegue e Vigiani conclude male col sinistro sull’apertura di Berti

42′ Secondo giallo in casa viola ed è per Kayode che commette fallo su Mazia

40′ Problemi ad una spalla per Bynoe dopo uno scontro di gioco ed il centrocampista olandese si accascia a terra. Gioco fermo per consentire le cure al calciatore rossoblu

36′ Il gol è stato come carburante per la Fiorentina che sembra aver acquisito ancora più energia dopo la rete di Lucchesi. Prosegue l’ottimo atteggiamento dei giovani viola che continuano ad attaccare il Bologna senza sosta

34′ Molto bravo Vigiani a sgasare a destra ottenendo un calcio di punizione. Il centrocampista viola subisce un colpo fortuito al volto, perde sangue ed esce momentaneamente per ricevere le cure dello staff medico

32′ GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAAA! Stacco imperioso di Lucchesi che infila imparabilmente Bagnolini sul corner di Distefano! Vantaggio viola, gran colpo di testa del difensore mancino di Aquilani. 0-1

32′ Gran zingarata di Lucchesi che va fino in fondo nella propria azione personale guadagnando il corner con una pregevole azione personale

29′ Distefano calcia a giro cercando di scavalcare la barriera ma conclude alto

28′ Splendido dribbling di Distefano e Bynoe butta già Favasuli. Ammonizione per il calciatore olandese del Bologna e punizione invitante per la Fiorentina

27′ Bellissimo recupero stavolta con annessa gran giocata nello stretto da parte di Kayode che viene poi steso permettendo alla Fiorentina di respirare e di uscire ora che il Bologna sembra essersi un po’ scosso dall’impetuoso avvio gigliato

25′ Brutta palla persa in uscita da Kayode ma il Bologna non è lesto ad approfittarne, l’azione della squadra di Vigiani termina col tiro innocuo di Pyyhtia col sinistro che termina sul fondo

24′ C’è un buon pertugio sulla fascia destra per Vigiani ma la Fiorentina non lo sfrutta, l’ala viola tarda troppo la scelta sul da farsi finendo per mettere al centro un pallone per nessuno

21′ Dopo una serie di occasioni clamorose per la Fiorentina è stato quindi il Bologna ad andare ad un passo dal gol grazie ad un clamoroso regalo di Martinelli che stava permettendo a Raimondo di segnare a porta vuota. Decisivo e davvero provvidenziale l’intervento di Krastev, vice capitano di giornata della Fiorentina

19′ FOLLIA DI MARTINELLI! Il portiere viola cerca di saltare Raimondo che gli soffia la palla, lo salta e calcia a porta vuota: salva tutto sulla linea Krastev in scivolata!

18′ Ottimo inserimento di Kayode che di prepotenza trova un varco a destra, il terzino di origine africane può andare al traversone da posizione molto promettente ma il suo cross è respinto da Motolese

17′ Altra ottima azione di contropiede della Fiorentina che a gran velocità macina il campo con Distefano che apre per Vigiani, il tiro del centrocampista viene ribattuto da Corazza

15′ Ammonito Falconi che commette un fallo tattico su una ripartenza rossoblu

14′ CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Berti centra Bagnolini col sinistro da pochi passi sull’assist perfetto di Toci, sfera che torna sui piedi della punta viola che esita bene, fa sedere un difensore e scaglia la palla verso la porta: salvataggio clamoroso di Amey che si immola ed evita il gol!

12′ Deviazione aerea di Kayode sul cross scodellato da Amatucci, la Fiorentina chiede un ulteriore tocco di un difensore felsineo ma l’arbitro non lo ravvisa, si riparte da Bagnolini

11′ Distefano va via in bello stile ad un paio di avversari e subisce infine il fallo del polacco Urbanski. Punizione invitante per la Fiorentina, sul pallone Amatucci

10′ Lancio stupendo di Amatucci che suggerisce per il taglio del figlio del mister avversario: fuorigioco dell’esterno gigliato che aveva anche controllato bene in area, azione che sfuma

7′ Ritmi altissimi al Niccolò Galli con entrambe le squadre che lottano in modo vorace su ogni pallone. Ottimo l’approccio finora della Fiorentina di Aquilani che vuole riscattarsi dalle tre sconfitte di fila

4′ Fiorentina che aveva ribaltato benissimo l’azione dopo aver rischiato tantissimo in fase di disimpegno dal basso, con Martinelli prima e Lucchesi poi: il centrale mancino aveva sbagliato il passaggio verso Favasuli permettendo al Bologna di recuperare con Pyyhtia in zona molto invitante

4′ TOCI! Si mangia un gol il capitano viola, in campo aperto si invola la punta albanese che sull’uscita di Bagnolini disperata al limite dell’area si fa deviare il tiro in corner dal portiere bolognese a porta quasi sguarnita

2′ Berti recupera un buon pallone a metà campo ed allarga per Falconi, la mezzala viola prova a suggerire ancora per Berti ma sbaglia la misura del passaggio, copre bene Motolese e il pallone sfila sul fondo

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Presenti sugli spalti il dt viola Burdisso ed il ds Pradè. Per il Bologna c’è anche il tecnico della prima squadra Thiago Motta.

Dopo tre sconfitte consecutive, la Fiorentina Primavera ha la missione di rialzare la testa. I ragazzi di Aquilani se la giocheranno al ‘Niccolò Galli’ di Bologna, contro i rossoblù, che in questo momento sono a +2 sulla Viola. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, tenendovi aggiornati su tutte le emozioni del match. Calcio d’inizio alle ore 15.

