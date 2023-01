La Fiorentina punta alla permanenza di Amrabat per poi far scattare il rinnovo: il piano della società

Come scrive Tuttosport, la Fiorentina punta a trattenere Amrabat fino al termine della stagione, per poi fare scattare l’opzione di rinnovo fino al 2025. Al momento, infatti, quelli che riguardano Amrabat sono soltanto rumors, ma non sono arrivate offerte concrete. La squadra viola, intanto, segue sia Ilic che Tameze, profili che piacciono dall’Hellas Verona, proprio da dove arrivò il marocchino. Intanto si profila la permanenza di Bianco in viola, nonostante le richieste.