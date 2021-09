La Fiorentina punta su Kokorin per il ruolo di vice-Vlahovic, ma in alternativa c’è un giovane pronto

25 settembre 2018. A San Siro si gioca Inter-Fiorentina e all’84esimo un ragazzino di nome Dusan Vlahovic faceva il suo esordio in prima squadra con la maglia della Fiorentina, il primo giocatore del nuovo millennio della storia viola, a 18 anni e 240 giorni. Quello che poi ha fatto (e sta facendo) questo ragazzo lo sappiamo tutti. Di lui si parla e si è parlato tanto, la scelta però è stata chiara: ancora a Firenze. Rinnovo o no, quello che è certo è che il classe 2000 sarà la punta di diamante della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Ma durante l’estate, specialmente negli ultimi giorni, a Firenze si è parlato tanto anche di chi potrebbe essere il suo vice in questa squadra. Gli occhi sono tutti puntati su Aleksandr Kokorin, il russo arrivato lo scorso inverno che ancora non ha lasciato traccia di sé in campo. C’è poi un altro ragazzo, molto più simile a quel Dusan Vlahovic che nel 2018 fece il suo esordio a San Siro. Viene dalla Primavera viola, anche lui balcanico: Louis Munteanu. Classe 2002, rumeno, punta centrale. Arrivato a Firenze un anno fa dal FC Farul Constanta, con la maglia della Fiorentina Primavera ha collezionato nella scorsa stagione 29 presenze segnando 11 gol.

Ancora deve migliorare, molto. Intanto Vincenzo Italiano lo ha integrato permanentemente alla Prima Squadra per gli allenamenti. Attualmente alle prese con un infortunio all’anca, ma con la speranza di vedere un vice Vlahovic che possa ripercorrere le orme del numero viola. Di lavoro da fare ancora ce n’è. Di tempo anche. Fiducia nei giovani.