La Fiorentina può contare sui sudamericani. Ma per loro c’è la panchina

Praticamente all’ultimo tuffo. La Fiorentina potrà contare in extremis anche sui calciatori di ritorno dal Sudamerica.

Il centrocampista Erick Pulgar atterrerà intorno alle 17 a Milano e da lì andrà direttamente a Bergamo per unirsi al resto della squadra.

Attesi nella sede del ritiro viola in Lombardia anche gli argentini, l’attaccante Nico Gonzalez e il difensore Martinèz Quarta.

Una situazione questa che di certo non è l’ideale per Italiano, per poter preparare una sfida così difficile contro l’Atalanta. I tre reduci da questa trasvolata intercontinentale, con tutta probabilità, partiranno dalla panchina contro i nerazzurri.