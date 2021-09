“La Fiorentina può essere la rivelazione del campionato e trattenere ancora Vlahovic. Se partirà, andrà all’estero”

Il procuratore sportivo (tra i tanti di Tonali e Bernardeschi) e esperto di mercato Giuseppe Bozzo ha parlato di Fiorentina in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Queste le sue parole: “Sono molto curioso di vedere cosa farà la Fiorentina che ha tenuto Vlahovic e si è rinforzata in modo chirurgico negli altri ruoli. La permanenza del serbo è stata come un grande acquisto. Credo che se Vlahovic andrà via non rimarrà i Italia. La squadra viola può essere la rivelazione del campionato e trattenere ancora l’attaccante. Se lascerà Firenze, andrà fuori dall’Italia”