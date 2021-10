“La Fiorentina può essere la rivelazione del campionato. Pulgar sta entrando nelle idee di Italiano: sa come giocare la palla e cosa fare”

L’ex giocatore della Fiorentina e oggi allenatore, Mario Bortolazzi, ha parlato a TMW: “Italiano è riuscito a dare la sua idea di gioco e la sua mentalità: ho visto alcune partite e mi ha impressionato favorevolmente, si vede che i giocatori sanno cosa fare in campo e questa cosa gliela trasmette l’allenatore. Può essere la rivelazione del campionato”.

Bortolazzi si sofferma poi su Pulgar: “Erick l’ho allenato a Bologna. E’ un ragazzo taciturno però un lavoratore, si impegna sempre, ha voglia di migliorare, è cresciuto come personalità. E’ vero che forse gli manca ancora quella capacità di dirigere la squadra verbalmente. Lui sa come giocare la palla e cosa fare, si vede che sta entrando nelle idee del tecnico. Deve migliorare nel parlare e farsi sentire di più a livello verbale perché il suo ruolo è troppo importante. Deve chiamare e aiutare il compagno: in passato gli mancava questo particolare forse per la giovane età e timidezza. Calcia molto bene, di testa si fa valere, sa giocare di prima e a due tocchi, crescerà ancora con Italiano”.