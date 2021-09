“La Fiorentina può essere la sorpresa, ma Vlahovic è troppo solo in attacco. Manca un’alternativa”

L’allenatore Andrea Mandorlini, oggi senza squadra, ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell’intervento a TMW Radio.

Ecco le sue parole: “Vlahovic è rimasto alla Fiorentina senza rinnovare? Sarebbe più tranquillo ma il calcio è così. Da uno così devi comunque tirare fuori il massimo, non pensando a cosa sarà. Sarebbe stato meglio per tutti se avesse rinnovato, si lavorerebbe più tranquillamente. La Fiorentina può essere la sorpresa? Mi piacerebbe, perché è una squadra molto giovane con un tecnico emergente. Ci sono tutti i presupposti”.

Prosegue così Mandorlini: “Con Gattuso ci sarebbero state aspettative più alte? Non so, posso dire che solo Vlahovic lì davanti mi sembra poco lì davanti. Ha fatto cose egregie ma per tutta la stagione è poco avere solo lui. Forse un attaccante alternativo o uno che potesse fare coppia con lui sarebbe stato meglio”.