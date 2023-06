La Fiorentina può guardare al mercato delle retrocesse: da Nzola a Valeri, passando per Lubebakio e Puado

La Nazione fa il quadro sui giocatori che la Fiorentina può provare a prendere dalle squadre retrocesse nei 5 top campionati europei tra cifre abbordabili e altre meno. Nzola è il pezzo pregiato dello Spezia, ma c’è anche Esposito, che ha mercato in cabina di regia a centrocampo. Un buon innesto sarebbe sicuramente anche Valeri della Cremonese, terzino di fascia sinistra da mettere in concorrenza con Biraghi.

Dopo la Serie andiamo in Bundesliga dove troviamo Lukebakio, esterno belga dell’Hertha Berlino classe ‘97 che vede la porta e gioca a destra, ma si adatta anche sul fronte opposto. In mediana sempre dalla stessa squadra potrebbe essere utile Tousart.

In Inghilterra ci sono cifre da capogiro, come per il gioiellino del Leeds Gnonto, così come il colombiano Sinisterra. In porta, il francese Meslier vale già oltre 20 milioni di euro. Fra le stelle c’è il capitano del Southampton, Ward-Prowse, centrocampista classe ‘94 nel giro della nazionale inglese e fra gli esterni offensivi spunta il classe ‘98 Puado dell’Espanyol, con un buon bottino di gol e assist.