La Fiorentina può permettersi il tridente? Le soluzioni che danno il mal di testa a Iachini

Il sogno di vedere una Fiorentina spettacolare potrebbe riaccendersi con la ripresa del campionato, che però presenta mille interrogativi ed incognite. Il livello massimo dell’aspirazione offensiva in questo momento è rappresentata probabilmente dal trio Chiesa, Ribery, Vlahovic, con Castrovilli e Duncan da mezzali e Pulgar davanti alla difesa. In questo caso però, ci sarebbero anche Lirola e Dalbert sulle fasce e l’equilibrio rischierebbe di svanire… ecco perché collocare un po’ tutte le pedine non è così semplice.

Da gennaio fa parte della truppa anche Kouame, forse però non utilizzabile da subito: con l’ivoriano Iachini potrebbe immaginare anche un tandem un po’ più coperto. A quel punto però Chiesa sarebbe dirottato ad esterno a tutto campo, come minimo. E poi c’è Cutrone, che reclama spazio e che può giocare sia in coppia con Vlahovic che in un tridente con le ali. Per il tridente però, l’impressione è che almeno sulle fasce vada fatta una rinuncia, con Dalbert che potrebbe essere rimpiazzato da un centrale bloccato in caso di difesa a quattro.