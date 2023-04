La Fiorentina recupera tutti i suoi esterni. L’esigenza di sostituire Bonaventura

La Fiorentina può dire di avere recuperato tutti i propri esterni d’attacco e li avrà a disposizione per la sfida contro la Cremonese di domani in Coppa Italia.

Stanno bene sia Gonzalez che Ikone che a Monza sono rimasti in panchina per tutta la durata del match, perché non erano in perfette condizioni. Lo stesso si può dire di Brekalo, che non era nemmeno convocato per la trasferta in Brianza e che invece potrebbe esserci per questa sfida, anche se dovrebbe partire comunque da fuori.

C’è invece Bonaventura out per infortunio e in quel ruolo dovrebbe giocare Barak.