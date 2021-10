“La Fiorentina reinvesta nel mercato i soldi che avrebbe dato a Vlahovic. Da ex calciatore dico che sarebbe giusto mettere da parte il serbo”

A TMW Radio ha parlato il procuratore sportivo Giovanni Bia. Queste le sue parole sul caso Vlahovic-Fiorentina: “Pensavo che le parti riuscissero a trovare un accordo, invece c’è stata negligenza da parte del giocatore. Non me lo aspettavo. L’offerta della Fiorentina era importantissima per un classe 2000 che ancora non ha fatto niente di straordinario. Da ex calciatore dico che sarebbe giusto che Vlahovic fosse messo da parte. La Fiorentina ha una grande dirigenza e deciderà bene”.

E ancora: “La Fiorentina non ha fatto i conti con le prestazioni di Kokorin pensando fosse una prima scelta. Dovrebbero sondare il mercato per trovare un’alterativa valida e importante con i soldi che servivano per il rinnovo del serbo”