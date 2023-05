La Fiorentina riesce almeno ad ottenere l’anticipo: I viola apriranno l’ultima giornata di campionato

La partita tra Sassuolo e Fiorentina sarà quella che aprirà l’ultima giornata di campionato. La squadra allenata da Vincenzo Italiano è riuscita ad ottenere almeno la possibilità di anticipare a venerdì 2 giugno l’impegno in terra emiliana.

In questo modo i viola riusciranno ad avere qualche giorno in più a disposizione per preparare la finale di Conference League contro il West Ham.

Fischio d’inizio per il match tra il Sassuolo e i gigliati previsto per le 21, con la gara che sarà trasmessa da DAZN.

AGGIORNAMENTO: La partita è stata anticipata alle 20:30