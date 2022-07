La Fiorentina riflette su Bianco: rinnovo del contratto… e poi?

Aveva già impressionato nel ritiro di Moena della Fiorentina dell’anno scorso: in quello appena terminato, Alessandro Bianco ha confermato quanto di buono era stato detto e scritto nei suoi confronti. Dopo una stagione da protagonista con la Primavera di Alberto Aquilani, culminata con la vittoria della Coppa Italia, il centrocampista classe 2002 è stato nuovamente chiamato da Vincenzo Italiano per le due settimane in Val di Fassa.

Adesso, il dubbio verte su quale sarà il futuro di Bianco. La prossima mossa sarà definire il rinnovo del contratto fino al 2025, così da blindare il talento e potersi poi sedere con calma al tavolo per pianificare il futuro. Le alternative sono due: una permanenza alla Fiorentina o una cessione in prestito in Serie B, dove potrebbe giocare con continuità e proseguire nel percorso di crescita.