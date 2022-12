La Fiorentina riflette sul futuro di Terzic: la decisione può arrivare prima dell’inizio del mercato

Tra i vari e possibili elementi chiave per il mercato in uscita della Fiorentina da alcuni giorni si parla di Aleksa Terzic. Il terzino viola è uno dei giocatori sui quali il Bologna ha puntano il mirino per rinforzare la rosa, nonostante ancora non ci sia nessun tipo di accordo tra le parti ma soltanto un interesse sempre più crescente da parte del dt Giovanni Sartori e del ds Marco Di Vaio. Quest’ultimo ha potuto vedere di persona all’opera il giocatore a Firenze nell’amichevole giocata contro l’Always Ready, una delle partite amichevoli di questa sosta in cui il difensore serbo si è messo in luce per le sue falcate sulla fascia e un attenzione sempre maggiore alla fase difensiva.

D’altro canto la Fiorentina sa bene che Terzic può rappresentare, a 23 anni e in piena fase di crescita, un potenziale patrimonio tecnico. La sua duttilità nel giocare all’occorrenza a piede invertito e la propensione alla fase offensiva possono risultare armi importanti nel gioco di Vincenzo Italiano in vista di un calendario per i gigliati più fitto che mai di impegni alla ripresa.

C’è però un aspetto da tenere presente. Per l’ex Stella Rossa è importante trovare sempre più continuità per esprimersi ed evolversi tatticamente, e la garanzia di giocare quasi sempre titolare potrebbe essere l’unico motivo a spingerlo verso un trasferimento oltre l’Appenino.

La possibile proposta di trasferimento è ancora tutta da definire, quindi non si può parlare di cifre precise. Queste ultime settimane prima della ripresa della stagione saranno fondamentali per il confronto tra Terzic, Italiano e la dirigenza viola al fine di decidere insieme la soluzione migliore per il futuro e arrivare all’inizio del calciomercato con le idee chiare.

Per il momento le percentuali continuano a tendere al viola, ma da Bologna le voci sul giocatore viola si fanno sempre più insistenti.