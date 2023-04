La Fiorentina rimonta e si rammarica, restando a distanza dall’Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un punto e tanto rammarico per la Fiorentina che rimonta uno svantaggio complicato in casa contro l’Atalanta di Gasperini. Un peccato legato alle tante occasioni sventate dai nerazzurri durante i 90 minuti e che impediscono alla squadra viola di avvicinarli in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.