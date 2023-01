“La Fiorentina ripartirà con il piede giusto, nonostante le assenze di Gonzalez e Amrabat. Belotti? Jovic aveva chiuso bene il 2022”

L’ex dirigente Pino Vitale si è espresso a Radio Bruno sul rientro in campo della Fiorentina, che oggi affronterà il Monza:

“Io sono per far esordire dal primo minuto Bianco oggi, è un giocatore forte e va aspettato. La Fiorentina farà un buon inizio, ha un calendario facile e tra poco ci saranno i rientri di Gonzalez e Amrabat. Bisogna liberarsi degli esuberi come Benassi e agire sul centrocampo nel caso in cui Amrabat lasci.

E ancora: “Poi servirebbe un altro esterno: le partite si vincono con punte e ali forti. Per il centravanti, si parla di Belotti, ma non sappiamo cosa farà la Roma. Mi auguro che Jovic riparta con lo stesso spirito mostrato prima della pausa”.