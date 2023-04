La Fiorentina riposa dopo il successo contro il Lech Poznan: Italiano concede un giorno libero alla squadra

La Fiorentina, fresca del bel successo in terra polacca per 1-4 contro il Lech Poznan in UEFA Europa Conference League, si concede del meritato riposo in vista della sfida di lunedì al Franchi in campionato. Mister Vincenzo Italiano, infatti, ha concesso un giorno libero alla squadra viola per ricaricare le batterie e recuperare energie.

La ripresa degli allenamenti, per la squadra gigliata, è prevista per domani, per iniziare a preparare la difficile gara contro l’Atalanta… con un occhio di riguardo al ritorno contro i polacchi, dove si dovrà gestire il largo vantaggio.