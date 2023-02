La Fiorentina riprende il derby per i capelli ma resta dietro all’Empoli e al Lecce. Per fortuna perde la Salernitana. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

A un passo dalla sconfitta ma con un pareggio in extremis di Cabral che serve più per il morale del brasiliano che per il campionato viola. Anzi, la Fiorentina fa solo un passettino, rimanendo dietro all’Empoli ma anche al sorprendente Lecce. E meno male che nell’altra gara del pomeriggio la Salernitana è stata sconfitta in casa dalla Lazio: 0-2, con doppietta di Immobile nella ripresa.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 47, Milan 44, Lazio 42, Atalanta 41, Roma 41, Bologna 32, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.