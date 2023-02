La Fiorentina rischia contro l’Empoli ma viene salvata da Cabral. Per i viola prosegue l’iter di gare consecutive senza vittorie in campionato

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Empoli 1-1 (29′ Cambiaghi, 85′ Cabral)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (46′ Dodô), Quarta, Milenkovic (38′ Igor), Terzic; Barak, Amrabat (69′ Bonaventura), Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic (69′ Cabral), Saponara (46′ Ikone).

90’+5 Finisce la gara. La Fiorentina pareggia per 1-1 contro l’Empoli grazie al gol di Cabral all’85. Nel primo tempo l’Empoli aveva aperto le marcature con Cambiaghi.

90’+2 Che occasione per la Fiorentina! Tiro di potenza in girata di Cabral in area, para Vicario sul primo palo!

90’+1 Torna in attacco l’Empoli con Satriano che prova a servire Piccoli, interviene Terracciano in uscita.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ Altra conclusione fuori misura di Ikone, che dal limite dell’area spara il pallone alto.

85′ GOOOOOOL!!!!! CABRAL!!!!! Cross di Dodô in area sull’altro lato, pallone che lambisce la traversa ma viene ribadito in porta dal colpo di testa dell’attaccante viola!!! Pareggio della Fiorentina!

82′ Ultimi cambi per l’Empoli: escono Bandinelli e Caputo, fanno il loro ingresso in campo Grassi e Piccoli.

80′ Malinteso in fase d’attacco tra Ikone e Dodô, con il pallone che va a scorrere in fallo laterale.

78′ Altra occasione per l’Empoli che spreca un contropiede tre contro due, chiude l’azione Terzic.

76′ Si rivede in attacco l’Empoli: Terracciano che interviene su Caputo lanciato verso la porta.

73′ Azione d’attacco della Fiorentina con Mandragora che va al tiro senza però inquadrare la porta.

72′ Cambi anche per l’Empoli: fuori Akpa Akpro e Baldanzi, tocca a Henderson e Haas.

69′ Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Jovic e Amrabat, vanno in campo Cabral e Bonaventura.

68′ Occasione per l’Empoli su calcio d’angolo, salva Martine z Quarta sulla linea di porta.

67′ Occasione per la Fiorentina con Martinez Quarta che va a concludere verso la porta, para Vicario. Sulla respinta del portiere dell’Empoli Ikone spara però il pallone altissimo.

64′ Ammonito anche Baldanzi per fallo commesso su Dodô.

61′ Calcio di punizione dal settore di destra per la Fiorentina: Mandragora va al tiro diretto in porta, para Vicario.

60′ Ammonito Cacace per fallo su Dodô.

59′ Cambio nell’Empoli: esce Cambiaghi che non ce la fa a proseguire dopo un contrasto di gioco, va in campo Satriano.

56′ Va Gonzalez di testa su cross di Terzic, ma nemmeno lui trova il bersaglio.

55′ Tiro di Amrabat da fuori, pallone che finisce sopra la traversa.

52′ Fiorentina che sta cercando di pressare l’Empoli, ma deve velocizzare di più il gioco per non farsi riagguantare ogni volta dalla difesa avversaria.

50′ Salvataggio sulla linea di Bandinelli sul colpo di testa di Martinez Quarta.

49′ Calcio d’angolo per la Fiorentina, Luperto arriva sul pallone prima dei giocatori viola.

46′ Il secondo tempo inizia con due cambi per la Fiorentina: tocca a Ikone e Dodô. escono Saponara e Venuti.

45’+4 Finisce qui il primo tempo. L’Empoli è in vantaggio per 1-0 contro la Fiorentina. A segno per gli azzurri Cambiaghi.

45’+3 Sugli sviluppi del calcio d’angolo va di testa Jovic, pallone che finisce fuori.

45’+3 Ammonito Ismajli tra le fila dell’Empoli.

45’+2 Occasione per la Fiorentina con Barak che serve il pallone a Jovic in area, il suo tiro viene deviato da Marin.

45’+1 Tiro-cross di Venuti in area, non lo intercetta nessun compagno in maglia viola.

45′ Saranno quattro i minuti di recupero.

43′ Raddoppio dell’Empoli, con Cambiaghi da destra crossa basso per Caputo che spedisce il pallone in porta per il 2-0 degli azzurri. Ma il gol viene annullato per fuorigioco.

41′ Va ancora il tiro Barak, ma la sua conclusione va oltre la traversa.

40′ Si invola verso la porta Caputo, lo blocca Terracciano in uscita.

38′ Cambio nella Fiorentina: esce Milenkovic per un problema muscolare, va in campo Igor.

36′ Va segno Barak dopo una prima conclusione parata da Vicario, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco di Gonzalez.

33′ Ci prova Barak con il sinistro in area, tiro un po’ sbilenco che finisce sopra la traversa.

31′ Calcio di punizione per la Fiorentina: si incarica della battuta Mandragora ma calcia il pallone sulla barriera.

29′ Gol dell’Empoli. Pallone perso da Amrabat, la recupera Baldanzi servendo Caputo; quest’ultimo imbuca per Cambiaghi che trafigge la porta difesa da Terracciano. Ospiti in vantaggio.

27′ Il primo ammonito della gara è Akpa Akpro per fallo commesso su Amrabat.

26′ Pallone perso da Venuti in zona d’attacco e l’Empoli riparte, Terracciano è costretto ad uscire fuori dalla sua area per anticipare Cambiaghi.

23′ Ripartenza dell’Empoli con Cambiaghi che cerca il cross per Caputo, pallone calciato più forte del dovuto.

20′ Altra azione della Fiorentina avviata da Saponara, il pallone viene respinto dalla difesa dell’Empoli e arriva a Venuti, il quale va al tiro calciando altissimo.

17′ Fiorentina che staziona continuamente nella metà campo dell’Empoli, la difesa azzurra è costretta a schiacciarsi.

14′ Altra occasione per la Fiorentina con Vicario che interviene su un pallone vagante, Barak sulla respinta va a calciare in porta ma interviene ancora il portiere dell’Empoli in parata. L’azione viene poi annullata per fallo sullo stesso Vicario.

11′ Occasione per la Fiorentina con Saponara che apparecchia per il tiro da lontano di Mandragora, la sua rasoiata sfila vicino al palo destro difeso da Vicario.

9′ Spinge tantissimo Terzic sulla fascia di sua competenza, ma lo contrasta in modo puntuale Akpa Akpro.

6′ Saponara lanciato sulla destra mette un bel pallone in mezzo per Mandragora, il quale crossa a sua volta al centro ma Luperto allontana il pallone di testa.

3′ Va al tiro di prima Barak dal limite dell’area, lo ostacola un difensore dell’Empoli ma non c’è fallo.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Goleada di Conference League alle spalle per la Fiorentina che, come ribadisce sempre ormai Italiano, ora ha la missione e l’obbligo di ritirarsi su in campionato, per migliorare la classifica e metterla al sicuro e provare magari a sperare in una risalita che la avvicini alla zona europea. Al ‘Franchi’ oggi arriva l’Empoli per un derby che all’andata evidenziò la sterilità offensiva viola, con una Fiorentina incapace di segnare anche in 11 contro 9. Appuntamento alle 15 agli ordini del sig. Prontera della sezione di Bologna e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

