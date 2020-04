La Fiorentina rischia di rimanere senza un capitano e ora la fascia di Astori potrebbe far schiarire le idee a qualcuno

Di un possibile addio di Pezzella a fine stagione ne abbiamo già parlato. Il difensore argentino non stava convincendo in quest’ultimo periodo e per molti l’avventura a Firenze potrebbe volgere al termine tra pochi mesi. Se l’addio si concretizzasse, Pezzella lascerebbe scoperta a Firenze un’eredità importante da colmare: il ruolo di capitano. L’attuale vice capitano infatti è Badelj, ma anche lui sembra destinato a non essere riscattato dalla Lazio e a lasciare la maglia viola in estate. Scendendo le gerarchie troviamo Benassi, che ha indossato la fascia di Davide Astori contro il Cittadella in Coppa Italia, ma anche lui non sembra essere destinato a diventare il successore di Pezzella. Chi sarà quindi il prossimo capitano della Fiorentina? Tutti gli indizi portano a un nome: Federico Chiesa. L’attaccante viola ha già ricoperto il ruolo in passato e, per la sua storia e esperienza con il giglio sul petto potrebbe essere lui l’erede del difensore argentino. Sulle voci di mercato ci siamo dilungati già abbastanza e magari la fascia di Astori potrebbe finalmente schiarire le idee al giovane talento viola.