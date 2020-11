La Fiorentina ritorna in gioco per Milik? De Laurentiis però non ha intenzione di agevolare il giocatore e il club viola

A gennaio, la Fiorentina potrà tornare in gioco per Arkadiusz Milik? Il punto di domanda è più che mai d’obbligo in una vicenda che comunque è in evoluzione.

Il giocatore non ha intenzione di restare a guardare da fuori per tutto il resto della stagione e cercherà di cambiare club nella prossima sessione di mercato, anche perché vuol giocare gli Europei con la propria nazionale.

Sull’argomento ritorna stamani il quotidiano Tuttosport che ribadisce il fatto che in estate il Napoli non è riuscito a trovare l’intesa con Juventus, Roma e Fiorentina, le squadre che si sono interessate all’attaccante. De Laurentiis, che ha dovuto incassare il no di Milik al rinnovo contrattuale, non ha alcuna intenzione di agevolarlo e fa una valutazione di partenza del cartellino del polacco di venti milioni di euro. Cifra alta, considerato il fatto che a giugno se ne potrà andare a zero.

La Fiorentina ha due attaccanti centrali di ruolo, come Vlahovic e Cutrone, e uno che all’occorrenza può farlo come Kouame (anche se Prandelli lo vede come seconda punta). Il club viola dovrà capire quali saranno le richieste del nuovo tecnico prima di tornare eventualmente in azione.