La Fiorentina ritrova Jovic e Cabral, ne fa quattro in casa del Braga e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno

Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

BRAGA-FIORENTINA 0-4 (46′, 60′ Jovic, 79′, 90′ Cabral)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (67′ Dodò), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora (81′ Barak); Gonzalez (81′ Ikonè), Jovic (74′ Cabral), Saponara (81′ Kouame). All.: Vincenzo Italiano.

96′ – Finisce qui! Fiorentina batte Braga 4-0 nell’andata dei play off di Conference League!

95′ – Punizione lanciata in mezzo dal Braga, ottima uscita di Terracciano in presa alta

93′ – Cross di Biraghi, Cabral di testa cerca un difficile pallonetto e non trova lo specchio

91′ – Ikonè fa sfilare in area e poi calcia, Matheus in uscita evita il quinto gol della Fiorentina

90′ – 6 minuti di recupero

90′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! ANCORA CABRAL! Si addormenta Niakatè, Ikonè gli strappa il pallone e dopo averlo ben gestito lo passa a Cabral che davanti a Matheus lo infila con freddezza. 0-4!

88′ – Ammonito Ikonè per fallo tattico dopo una brutta palla persa

87′ – Rientra sul destro e crossa Amrabat, allontana la difesa del Braga in anticipo su Cabral

85′ – Fallo di Kouame su Gomez, giallo

84′ – Apertura di Milenkovic, troppo lunga per Kouame

81′ – Triplo cambio nella Fiorentina: fuori Mandragora, Nico Gonzalez e Saponara, dentro Barak, Ikonè e Kouame

79′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! CABRAL! Appena entrato l’attaccante brasiliano prende posizione in area spalle alla porta, palleggia con la coscia e poi gira il pallone in rete con una frustata al volo. 0-3!

77′ – Ci prova Banza dalla distanza, palla ampiamente sul fondo

74′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Jovic, dentro Cabral

73′ – Rischio di Igor che da un pallone all’indietro pericolosissimo, Terracciano si salva in qualche modo

71′ – Altro cambio nel Braga: fuori l’infortunato Al Musrati, dentro Castro

69′ – Saponara cerca di imbucare Nico Gonzalez, Matheus reattivo esce e lo anticipa in presa alta

67′ – Doppio cambio nel Braga: fuori Ruiz e Ricardo Horta, dentro Banza e Djalò. Nella Fiorentina fuori Venuti e dentro Dodò

65′ – Giro palla della Fiorentina che prova a scardinare un Braga tutto dietro la linea

60′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! ANCORA JOVIC! Imbucata di Amrabat per Saponara che sull’uscita di Matheus rimette il pallone in mezzo, Jovic ci arriva in estirada e appoggia nella porta vuota. 0-2!

57′ – Cambio nel Braga: fuori il centrocampista Racic, dentro il difensore centrale Oliveira

54′ – E infatti è rosso! L’arbitro la rivede al VAR ed espelle Tormena. Braga in dieci

53′ – Si rialza per fortuna Jovic. L’intervento di Tormena molto rischioso col piede a martello sulla caviglia, considerando anche la presenza del Var

52′ – Giallo per Tormena per un duro intervento su Jovic, che rimane a terra

49′ – Primo giallo del match, ammonito Venuti che sbraccia su un avversario. Diffidato, salterà la sfida di ritorno

47′ – Jovic combatte, Bonaventura prova a mettere in porta Saponara ma sbaglia la misura

45′ – Si riparte!

45′ – Cambio all’intervallo per il Braha: fuori Medeiros, dentro Bruma

SECONDO TEMPO

49′ – Dopo quattro minuti di recupero finisce il primo tempo

46′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! JOVIC! Gran cross teso dalla sinistra di Biraghi, splendido taglio sul primo palo di Jovic che di testa gira il pallone nell’angolo opposto. 0-1!

45′ – Il Braga regala il pallone a Saponara che imbuca Jovic, il serbo però sbaglia il controllo e spreca un’ottima occasione

41′ – Bello spunto personale di Jovic che poi scarica per Saponara, il quale però sbaglia il controllo e poi affonda il tackle commettendo fallo

39′ – Il portiere della Braga ce la fa, finalmente si riprende a giocare

36′ – Resta a terra Matheus che nell’occasione precedente ha preso un colpo da un suo compagno

35′ – Lancio di Venuti per Nico Gonzalez che va via con lo spunto sulla linea di fondo e poi mette in mezzo all’altezza del primo palo, dove però fa buona guardia Matheus che fa suo il pallone

32′ – Jovic recupera palla e va al tiro, Niakate devia in calcio d’angolo

30′ – Letteralmente un minuto di giro palla tra Terracciano, Igor e Milenkovic senza riuscire ad avanzare

27′ – Doppio rischio per la Fiorentina! Corner battuto corto, cross in mezzo e colpo di testa ravvicinato di Niakate sul quale è reattivo Terracciano. L’azione prosegue e un altro traversone mette in crisi la difesa viola, Milenkovic tocca con la coscia e di fatto regala il pallone a Ruiz che da due metri fallisce clamorosamente il gol del vantaggio

26′ – Ricardo Horta riceve palla al limite dell’area ma sbaglia il controllo e favorisce la chiusura di Igor in corner

24′ – Bel cross di Biraghi per il colpo di testa di Jovic, centrale blocca Matheus

23′ – Occasione potenzialmente colossale per la Fiorentina! Il portiere regala la palla in piena area a Saponara che però scivola e spreca clamorosamente

22′ – Braga in difficoltà sul pressing alto della Fiorentina

20′ – Bravo Jovic di posizione a prendere un fallo a metà campo

18′ – Sul corner conseguente ci prova Mandragora con un tiro potente ma non trova la porta

17′ – Occasione per la Fiorentina! Bello scambio Biraghi-Saponara, cross dentro per Nico che viene anticipato e poi Bonaventura calcia in porta trovando l’opposizione di Andrè Horta in corner

16′ – Enorme rischio di Amrabat con la palla tra i piedi in area, la Fiorentina alla fine riesce a uscirne

14′ – Saponara cerca una giocata sull’out di sinistra ma non riesce a crossare prima che il pallone superi la linea di fondo

11′ – Cross di Biraghi, Jovic prova controllare e girarsi in area ma si allunga il pallone e favorisce l’uscita del portiere

9′ – Azione insistita e tutta di prima del Braga, alla fine si inserisce Saponara che ferma tutto

8′ – Non si trovano Venuti e Nico Gonzalez nei pressi della linea laterale

5′ – Tentativo di cross di Nico Gonzalez, ribattuto

3′ – Che occasione per la Fiorentina! Il pallone si impenna nel cuore dell’area e Jovic lo gira in porta in mezza rovesciata, traietttoria centrale e respinta di Matheus

2′ – Giro palla paziente della Fiorentina in questi primi minuti

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

Braga (4-3-3): Matheus; Gomez, Tormena, Niakate, Sequeira; A. Horta, Racic, Al Musrati; Medeiros, Ruiz, R. Horta. All.: Artur Jorge.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Saponara. All.: Vincenzo Italiano.

Dopo più di due mesi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta a calcare nuovamente terreni europei. I gigliati, questa sera, se la vedranno con il Braga, nel play off di Conference League, valido per il passaggio agli ottavi di finale della competizione continentale. Appuntamento alle 18:45, con Fiorentinanews.com che come di consueto, vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine della gara!