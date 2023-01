La Fiorentina ritrova pedine importanti in vista di un gennaio ancora denso di impegni di livello

Delle prime due partite del 2023, la Fiorentina ha convinto solo nel primo tempo contro il Monza. I punti guadagnati, però, sono quattro e la squadra viola sale al nono posto avvicinando l’Udinese e scavalcando momentaneamente il Torino.

Contro il Sassuolo si è vista almeno la voglia di vincere, dopo essersi fatti raggiungere ancora dopo il vantaggio iniziale. La vittoria è arrivata al 91′ e rincuora la capacità di crederci fino in fondo. Intanto si sono recuperati anche Gonzalez e Castrovilli, in vista di un gennaio ancora denso di impegni. Oltre a loro, si è rivista anche la qualità di giocatori come Saponara. Dopo la Samp, infatti, la doppia trasferta all’Olimpico di Roma contro giallorossi e Lazio e poi la gara contro il Torino. Sbagliare potrebbe essere pesante. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.