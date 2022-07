La Fiorentina sale nei gradimenti dei migliori Bookmakers

E’ già tempo di quote per quanto riguarda le scommesse sportive ed è un dato di fatto che la Fiorentina venga sostenuta dai migliori Bookmakers quale una delle squadre sulle quali fare maggior affidamento in vista della nuova stagione.

Le grandi favorite per lo scudetto 2022-2023 sono le solite note, ovvero l’Inter a 2.85, la Juventus a 3.00, il Milan a 3.25. Insomma, secondo le previsioni il tricolore non dovrebbe uscire da questo triangolo, ma anche le previsioni estive lasciano spesso il tempo spazio a qualche buona sorpresa.

E in questo contesto spicca il nome della squadra viola che dopo una stagione che possiamo sicuramente considerare di altissimo profilo, è salita di molto nelle quotazioni. La quota scudetto della società di Commisso è balzata a 45.00 rispetto ai numeri altissimi dell’estate 2021, già in salita rispetto ad una settimana fa quando si attestava a 50.00.

Nonostante dunque il mercato non abbia ancora portato nomi altisonanti in casacca viola è ovvia e da sottolineare l’alta valutazione che gli esperti hanno della squadra di Vincenzo Italiano, che ha conquistato tutti con il bel gioco e non si è smarrito dopo la partenza di Vlahovic che in un primo tempo sembrava insostituibile.

Appunti che danno certezze su quale sarà il ruolo della compagine fiorentina nella prossima stagione, in grado sicuramente di giocarsela con le altre per un posto in Champions League, che rappresenterebbe uno step di crescita importante viste le ambizioni del club.

Le antagoniste? Tutte le altre grandi della serie A, il Napoli (7.50), la Roma (15.00), l’Atalanta (25.00) e la Lazio (40.00). La quota della Viola dice che si dovrà rincorrere e anche parecchio, ma l’ultima Fiorentina ha dimostrato di meritare un ruolo da protagonista principale sfruttando il gioco e l’azione corale, non solo il grande nome che scende in campo.