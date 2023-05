La Fiorentina sarà la squadra più tifata dagli italiani tra le tre arrivate nelle finali europee. E i pronostici…

L’Italia arriva alle finali europee con ben tre rappresentanti in ogni partita. Inizierà la Roma domani sera contro il Siviglia in Europa League, poi la Fiorentina contro il West Ham il 7 giugno in Conference League e l’Inter contro il Manchester City il Champions League il 10 giugno. Chi la spunterà? E a chi, nel panorama del tifo italiano fatto anche di rivalità, vanno i favori dei tifosi nostrani? Il sito di analisi e ricerca YouGov lo ha chiesto ai rispondenti italiani. Il report è stato realizzato utilizzando dati rilevati tramite metodologia Omnibus. YouGov ha intervistato, in modalità CAWI, un campione di 1019 rispondenti rappresentativi della popolazione italiana di età 18+.

Secondo il campione, la Fiorentina la spunterà sugli inglesi del West Ham per il 48% dei votanti, contro il 22% che vede gli Hammers favoriti.

Per quanto riguarda il tifo, invece, la Fiorentina, la squadra viola sarà tra le tre quella che sarà sostenuta dal maggior numero di tifosi italiani secondo il sondaggio, riscuotendo il 59% dei favori, con Roma al 58% e Inter addirittura al 48%. I viola saranno sostenuti anche dalle rivali storiche: l’82% dei milanisti e il 73% degli interisti mostra una preferenza per i viola contro il West Ham, percentuale che scende di oltre dieci punti tra i tifosi di Juventus e Napoli.