La Fiorentina sbanca Bergamo… e un telegiornale sportivo nazionale la relega tra le ultime notizie

La Fiorentina sta tornando. Senza cadere in facili entusiasmi perché il campionato è ancora lungo, ma è un dato di fatto che la squadra di Italiano giochi bene. La vittoria di Bergamo è una botta di autostima pazzesca, un risultato importante contro un’Atalanta che ormai fa parte in pianta stabile delle big del campionato.

Eppure per qualcuno la partita della Fiorentina, a quanto pare, non era così importante. Durante Sport Mediaset XXL, telegiornale sportivo di Italia Uno in onda tutte le domeniche, il servizio sui viola è stato relegato alla fine insieme a quello su Empoli–Venezia. Un totale di due minuti scarsi dopo quattro servizi su Napoli–Juve, uno sul ritorno di Ibrahimovic e uno sui precedenti di Liverpool–Milan e Inter–Real Madrid. Ciliegina sulla torta, prima della Fiorentina sono stati mandati in onda addirittura i cartoons, cortometraggi satirici con le caricature dei protagonisti del calcio.

Insomma, nonostante una grande vittoria la Fiorentina è stata ignorata dai media nazionali e certamente non è la prima volta che succede. Ormai ci siamo abituati, ma fa sempre dispiacere assistere a certe cose. Nella speranza che un giorno qualcosa possa cambiare, intanto la Fiorentina diverte e vince silenziosamente. E forse, in fondo, va bene così.