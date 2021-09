La Fiorentina scarica i super esperti e l’età della rosa rimane nella media. Baby Spezia, mentre l’Inter… Ecco la classifica delle rose più giovani

Solo due stagioni fa la Fiorentina era la seconda rosa più giovane della Serie A, preceduta solo dal Milan, con un’età media di 25.3 anni. In questo biennio la società viola ha aumentato l’esperienza dei giocatori in rosa, facendo salire anche la media delle età, nonostante quest’anno siano stati “tagliati” diversi super esperti (Caceres, Ribery, Borja Valero). La squadra di Italiano rimane nella media e si classifica come nona forza più giovane del massimo campionato italiano. La rosa più giovane ce l’ha lo Spezia con l’incredibile media di 23,4 anni. I più anziani invece sono all’Inter, con una media di 28,8 anni.

SPEZIA: età media 23,4 anni

EMPOLI: età media 25,1 anni

ROMA: età media 25,3 anni

BOLOGNA: età media 25,6 anni

VENEZIA: età media 26,0 anni

MILAN: età media 26,2 anni

SALERNITANA: età media 26,4 anni

VERONA: età media 26,4 anni

FIORENTINA: età media 26,8 anni

CAGLIARI: età media 26,9 anni

SAMPDORIA: età media 27,1 anni

SASSUOLO: età media 27,2 anni

JUVENTUS: età media 27,3 anni

UDINESE: età media 27,4 anni

LAZIO: età media 27,4 anni

GENOA: età media 27,4 anni

ATALANTA: età media 27,4 anni

NAPOLI: età media 27,5 anni

INTER: età media 28,8 anni

*dati Transfermarkt