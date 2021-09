La Fiorentina scavalca l’Atalanta e si piazza subito dietro al Napoli capolista. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata di gloria come non ce n’erano da tanto tempo per la Fiorentina: un successo clamoroso e inaspettato per la squadra di Italiano che così facendo scavalca proprio l’Atalanta, salendo a quota 6. Davanti, in attesa delle altre partite, c’è solo il Napoli capolista.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli 9, Fiorentina, Inter, Lazio, Roma, Milan 6, Udinese, Atalanta, Bologna, Sassuolo 4, Empoli, Venezia 3, Cagliari, Juventus, Spezia, Sampdoria 1, Salernitana, Verona, Genoa, Torino 0.