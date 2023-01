La Fiorentina scivola dietro al Torino e rischia il sorpasso anche… dalla Juventus. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una serata tremenda da vivere quella di stasera, circondata quasi da trionfalismi per le chance d’Europa restaurate dalle sentenze contro la Juventus. E invece con il k.o. interno con il Torino (che non vinceva a Firenze dal 1976), la Fiorentina scivola dietro anche ai granata in classifica, girando a quota 23 a metà campionato. E domani può arrivare paradossalmente anche il sorpasso della Juventus.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Torino 26, Udinese 25, Fiorentina 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.