La Fiorentina segue un talento di Serie B: è corsa a due con il Lecce di Corvino

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel fare un focus sui profili più interessanti del campionato di Serie B, ha analizzato la situazione di un giovane giocatore avvicinato nelle ultime ore alla Fiorentina di Rocco Commisso: stiamo parlando del centrocampista dell’Ascoli Michele Collocolo, classe ’99 che negli ultimi dodici mesi ha dimostrato di potersi ritagliare un importante spazio nel campionato cadetto e che adesso potrebbe fare il grande salto in Serie A.

Centrocampista dalle grandi doti tecniche, capace di strappi importanti, di inserimenti in zona tiro e dotato di super polmoni. Ha giocato a Cosenza, nel Francavilla e nel Rende, prima di far rotta sull’adriatico e di andare prima a Cesena e poi ad Ascoli dove ha giocato due campionati di B segnando tre gol al primo anno e 4 in questo torneo. In due tornei ha messo insieme 65 presenze. Risultando imprescindibile sia per Sottil la scorsa stagione che per Bucchi prima e Breda poi in questa. Collocolo ha giocato benissimo contro il Cagliari risultando il migliore in campo nella partita d’andata e pure in quella di ritorno.

La dirigenza della Fiorentina ha da tempo messo gli occhi su di lui ma negli ultimi giorni, come sottolineato dalla Rosea, si è registralo il forte interesse di un altro club di Serie A: stiamo parlando del Lecce di Pantaleo Corvino che, dopo la miracolosa salvezza raggiunta quest’anno, è nuovamente pronto a puntare sui giovani.