La Fiorentina serra i tempi per Cutrone: ecco i dettagli e le cifre del possibile affare

Prestito per 6 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro (12,8 milioni di sterline). Sono questi i dettagli e le cifre che riporta il Daily Mail sulla possibile operazione che porterebbe Patrick Cutrone alla Fiorentina. L’attaccante del Wolverhampton sembra essere l’indiziato principale per essere il primo acquisto di Pradè per Beppe Iachini.