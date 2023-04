La Fiorentina sfodera il poker a Poznan e mette una grande ipoteca per andare in semifinale di Conference League

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Lech Poznan-Fiorentina 1-4 (3′ Cabral, 20′ Velde, 40′ Gonzalez, 58′ Bonaventura, 64′ Ikone)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora (85′ Barak); Brekalo (85′ Brekalo), Bonaventura (78′ Castrovilli), Gonzalez (49′ Ikone); Cabral (78′ Jovic).

90′ Finisce qui la partita! La Fiorentina vince 4-1 a Poznan la gara di andata dei quarti di finale di Conference League: a segno Cabral e Gonzalez nel primo tempo, Bonaventura e Ikone nella ripresa.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero.

89′ Ritmi sempre più lenti in campo, con la Fiorentina che comunque gestisce sempre il pallone.

85′ Ultimi cambi per la Fiorentina: escono Mandragora e Brekalo, vanno in campo Barak e Sottil.

83′ Ammonito Ranieri per un intervento in ritardo su Sousa.

80′ Ranieri va al tiro di sinistro su suggerimento di Castrovilli, interviene in parata Bednarek.

78′ Girandola di cambi anche per la Fiorentina: escono Cabral e Bonaventura, tocca a Jovic e Castrovilli.

75′ Triplo cambio per il Lech Poznan: escono Kvekveskiri, Ishak e Skoras, vanno in campo Sousa, Sobiech e Ba Loua.

73′ Serie di passaggi della Fiorentina nella metà campo avversaria, il Lech non si è ancora riorganizzato in fase di costruzione.

70′ Ci prova ancora dal limite dell’area Ikone, para Bednarek.

67′ Fiorentina che ora ha rallentando il ritmo facendo giostrare il pallone a centrocampo.

64′ GOOOOOL!!!! Ikone!!! L’esterno viola riceve il pallone da Milenkovic e avanza fino al limite dell’area per calciare con il piattone sinistro siglando il quarto gol della Fiorentina!

61′ Fiorentina padrona del campo in questa fase della gara, il Lech non costruisce a centrocampo.

58′ GOOOOOOL! Bonaventura!!!! Brekalo si accentra e serve Ikone, il quale calcia addosso a un difensore avversario, arriva Bonaventura sulla ribattuta e calcia di potenza per il 3-1 dei viola!

56′ Occasione per la Fiorentina con Cabral che spizza un pallone crossato in area da Dodô, ma Ikone invece di calciare in porta mette il pallone indietro.

53′ Grande copertura di Milenkovic su Marchwinski servito al centro dell’area da Ishak scappato via a Ranieri.

52′ Prova a cercare i compagni in area Bonaventura con un cross d’esterno, chiude tutto la difesa del Lech.

49′ Problema fisico per Gonzalez che è costretto ad uscire: va in campo Ikone.

46′ Inizia il secondo tempo.

45’+2 Finisce qui il primo tempo. La Fiorentina sta vincendo in casa del Lech Poznan per 2-1 con i gol di Cabral e Gonzalez.

45’+1 Che occasione per la Fiorentina! Milenkovic spizza in area per Cabral che però non trova la conclusione sottoporta.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

43′ Contropiede sprecato dalla Fiorentina, con Gonzalez che non trova il passaggio per Dodô in area.

40′ GOOOOL!!! GONZALEZ!!! Cross di Biraghi dalla trequarti e l’esterno viola va a staccare di testa sul secondo palo! 2-1 per la Fiorentina!

37 Azione d’attacco del Lech con Skoras che va però a commettere fallo su Milenkovic.

35′ Sinistro a giro di Gonzalez, pallone che esce di pochissimo vicino al secondo palo.

33′ Ci prova ancora Brekalo, stavolta dal limite dell’area, fa muro la difesa avversaria.

30′ Cross lungo di Dodô, prova a recuperarla in rovesciata Ranieri sul fondo ma non trova la conclusione

28′ Ancora Fiorentina all’attacco con il cross a centro di Biraghi, chiude tutto Milić.

26′ Ci prova Brekalo dopo una bella azione imbastita dai compagni, ma al momento del tiro calcia il pallone su un difensore avversario.

23′ Fiorentina che si rituffa in attacco, Lech che torna subito a schierarsi sulle retrovie.

20′ Gol del Lech. Torre di Ishak e conclusione di Velde che trafigge la porta difesa da Terracciano.

19′ Palo di Brekalo! Azione avviata da Gonzalez e pallone servito all’esterno croato che va al tiro ma centra il legno.

16′ Grande azione d’attacco del Lech, con Ishak che va alla conclusione ma c’era fuorigioco.

14′ Buona chiusura in calcio d’angolo su un’azione d’attacco del Lech Pozana sul settore di sinistra.

11′ Azione d’attacco del Lech e contatto in area tra Milenkovic e Ishak, ma non c’è nessun tocco da parte del difensore viola.

9′ Fiorentina che continua ad attaccare, deve ricomporsi in campo il Lech.

6′ Aggressiva la Fiorentina in questi primi minuti, con Biraghi che va a cercare il cross per Cabral, pallone deviato dalla difesa polacca.

3′ GOOOL!!!! CABRAL!!!! Nico Gonzalez dalla destra prova il tiro a giro che si stampa sul palo. Sulla Cabral va a ribadisce il pallone in porta per l’1-0 viola.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Questa sera, alle ore 21:00, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà sul campo dell’INEA Stadion di Poznan per l’andata dei quarti di finale di Uefa Conference League. Il Lech Poznan di John van den Brom sarà lo sfidante della Viola, che andrà a caccia di una vittoria per mettere le cose in chiaro sin dall’inizio. Nei padroni di casa, è da segnalare l’assenza dell’ultim’ora dell’ex Serie A Salamon, squalificato per doping.

Per chi non è andato in Polonia e per quelli che non potranno assistere al match in tv, FiorentinaNews.com metterà a disposizione la consueta DIRETTA TESTUALE della gara. Per non perdervi alcun gol o emozione della Fiorentina, aggiornate continuamente la pagina, utilizzando il tasto F5 del vostro pc oppure refreshando la stessa da smartphone.