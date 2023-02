La Fiorentina si affida a Gonzalez: I numeri dell’incisività dell’argentino sulle reti viola

Come scrive il Corriere Fiorentino, se la Fiorentina vuole davvero provare a risalire la classifica, non può far altro che affidarsi a Nico Gonzalez. Lo dice la logica, e lo confermano i numeri: fino ad oggi infatti Gonzalez, tra campionato, Coppa Italia e Conference, ha messo insieme 17 presenze, 756’ complessivi, e segnato 6 gol.

Uno ogni 126’. Una media (quasi) da centravanti, anche se Italiano lo vorrebbe ancora più concreto. Glielo ripete ad ogni allenamento e, anche in questi giorni, ha battuto con forza su quel tasto”.