La Fiorentina si complica la vita facendosi rimontare dal Lech Poznan ma grazie a Sottil e Castrovilli stacca il pass per la semifinale di Conference League

Fiorentina-Lech Poznan 2-3 (9′ Sousa, 65′ Velde rig., 69′ Sobiech, 78′ Sottil, 90’+2 Castrovilli)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic (46′ Martinez Quarta), Igor, Biraghi (54′ Terzic); Bonaventura (72′ Castrovilli), Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil (84′ Kouame); Jovic (72′ Cabral).

90’+6 Finisce qui! La Fiorentina perde per 3-2 ma segna due gol nel finale e grazie al vantaggio dell’andata si aggiudica la qualificazione alla semifinale di Conference League.

90’+4 Prova a rituffarsi in attacco il Lech ma la difesa viola chiude tutto.

90’+3 Va vicino alla doppietta Castrovilli, ma il suo destro in area stavolta sfila sul fondo.

90’+2 GOOOOOOL!!!! CASTROVILLI!!! Bella azione corale dei viola con Gonzalez che serve in area un cioccolatino al centrocampista viola che va al tiro in porta per il secondo gol della Fiorentina!

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

88′ Ammonito Skoras per fallo commesso su Venuti.

86′ Sponda in elevazione di Kouame per il colpo di testa di Cabral, para Bednarek.

84′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Sottil, va in campo Kouame.

83′ Ammonito subito il subentrato Kvekveskiri per un intervento pericoloso su Gonzalez.

8 2′ Altro cambio nel Lech: esce Murawski, tocca a Kvekveskiri.

80′ Triplo cambio nel Lech Poznan: escono Sobiech, Velde e Sousa, vanno in campo Ishak, Ba Loua e Marchwinski.

78′ GOOOOOL!!!! SOTTIL!!!!! Respinta sbagliata dalla difesa del Lech su una punizione battuta da Terzic e pallone che arriva alla disponibilità di Sottil che calcia in porta riportando in vantaggio di un gol la Fiorentina nel confronto diretto!

75′ Gran tiro di Sottil da fuori che però finisce sul fondo.

72′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Jovic e Bonaventura, vanno in campo Cabral e Castrovilli.

69′ Terzo gol del Lech. Karlstrom va a crossare in area dalla destra e Sobiech spedisce il pallone in porta.

68′ Ammonito Venuti per proteste.

68′ Occasione per il Lech con il tiro a botta sicura di Velde, pallone ribattuto con Murawski che ci prova da fuori calciando però sopra la traversa.

65′ Gol. Velde segna su calcio di rigore il 2-0 per il Lech.

63′ Confermato il calcio di rigore per il Lech Poznan e ammonito Terzic.

61′ Fallo di Terzic su Skoras in area. Consulto al VAR per stabilire se è calcio di rigore.

58′ Che occasione per Jovic!!! Bonaventura lo serve mettendolo a tu per tu con Bednarek, ma il suo tiro viene rallentato e deviato dalla parata del portiere della squadra polacca.

57′ Pallone non controllato bene da Jovic in area e lo va a perdere sul fondo.

54′ Altro cambio per Italiano: fuori l’ammonito Biraghi, in campo va Terzic.

51′ Traversone di Bonaventura su passaggio di Sottil che finisce tra i guantoni di Bednarek.

47′ Occasione per Barak che calcia alto su suggerimento di Bonaventura.

46′ Inizia il secondo tempo: esce Milenkovic ammonito, tocca a Martinez Quarta.

45’+8 Finisce qui il primo tempo. Il Lech va negli spogliatoi sull’1-0 contro la Fiorentina con il gol di Sousa al 9′, ma c’è un fallo al 28′ su Gonzalez in area che rimane molto dubbio.

45’+2 Azione d’attacco della Fiorentina con Bonaventura che si presenta in area ma i difensori polacchi lo chiudono.

45′ Assegnati 3 minuti di recupero.

43′ Gara che continua ad essere spezzettata dai continui falli commessi dai giocatori della squadra polacca.

40′ Fiorentina che ora continua ad attaccare e va alla conclusione di potenza al limite dell’area con Mandragora dopo un colpo di testa di Jovic respinto da Bednarek, pallone che si impenna e finisce alto.

39′ Calcio d’angolo di Bonaventura, stacca di testa Barak ma non inquadra il bersaglio.

37′ Va di testa Jovic in area su cross di Biraghi, ma l’attaccante viola non indirizza il pallone verso la porta.

34′ Ammonito Milenkovic per un fallo commesso su Sousa. Era diffidato, salterà quindi l’eventuale prossima gara di Conference League.

33′ Gonzalez torna in campo con una fasciatura a turbante alla testa.

31′ Il tecnico dei polacchi Van den Brom sostituisce l’ammonito Czerwinski e manda in campo Pereira.

28′ Fallo su Nico Gonzalez in area del Lech: Karlstrom va con il gomito alto sulla testa del giocatore viola, non viene però ravvisato il calcio di rigore e mostrato alcun cartellino!

26′ Ancora Czerwinski va a fermare fallosamente Sottil ma l’arbitro non estrae il secondo cartellino.

23′ Altro ammonito per il Lech Poznan: cartellino giallo per Czerwinski dopo un fallo commesso su Sottil.

20′ Cross di Sobiech in area, esce Terracciano in presa alta.

18′ Ammonito Biraghi che protestava dopo aver subito un fallo non fischiato dall’arbitro.

17′ Il primo ammonito è Sobiech del Lech Poznan per braccio alto su Milenkovic.

16′ Barak innesca Jovic spalle alla porta ma spedisce il pallone sul fondo.

13′ Prova a reagire la Fiorentina con la conclusione di Sottil che viene però respinta da Bednarek.

12′ Pallone strappato dai piedi di Igor e Velde prova il tiro a giro che si spegne sul fondo.

9′ Gol del Lech. Venuti rinvia malissimo un pallone crossato al centro dell’area regalandolo a Sousa che realizza l’1-0 per la squadra polacca.

6′ Cerca il tiro in porta dalla distanza Gonzalez, pallone che finisce tra le braccia di Bednarek.

3′ Ritmi bassissimi in questi primi minuti di partita da ambo le parti.

1′ Inizia la gara! Forza viola!

Giorno di Conference League in casa Fiorentina, col Lech Poznan che arriva all’Artemio Franchi per la sfida di ritorno dei quarti di finale. La squadra di Italiano ha vinto 4-1 in Polonia e partirà quindi da una posizione di grande vantaggio in chiave passaggio del turno.

Ad attendere la Fiorentina c’è una tra Basilea e Nizza, che all’andata hanno pareggiato 2-2 in terra elvetica. Fischio d’inizio alle ore 18:45, l’arbitro sarà lo sloveno Obrenovic. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle interviste ai protagonisti nel post gara.

Ad attendere la Fiorentina c'è una tra Basilea e Nizza, che all'andata hanno pareggiato 2-2 in terra elvetica. Fischio d'inizio alle ore 18:45, l'arbitro sarà lo sloveno Obrenovic. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con spazio alle interviste ai protagonisti nel post gara.