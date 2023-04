La Fiorentina si è legata a Italiano e viceversa, avanti ancora assieme e oggi tutti temono i viola. Impossibile che la squadra si allontani da Firenze per due anni: Rispettare di più i tifosi è un fatto che non va di moda

Lasciamo da una parte la questione stadio della Fiorentina, perché assistiamo al solito balletto di dichiarazioni che sinceramente è venuto a noia. Non tanto a noi, ma a chi da anni fruisce di un impianto fatiscente, spendendo tempo e soldi. Rispettare di più i tifosi, ormai una cosa che non va più di moda evidentemente. Capire chi dice la verità, da una parte o dall’altra diventa complicato, e non è nemmeno un esercizio divertente. Quando avremo notizie serie e certe lo scriveremo.

Certo, che fosse impossibile che la Fiorentina si allontanasse da Firenze per due anni lo scrivemmo subito. Ci stupirono quelle dichiarazioni del Sindaco di Firenze, che oggi evidentemente ci ha ripensato.

Meglio pensare al campo, visto che è proprio il campo a regalarci soddisfazioni inaspettate in questa stagione da montagne russe. E’ un piacere veder giocare questa Fiorentina, vedere questa squadra crederci, essere ad un passo da una finale (Coppa Italia) e da una semifinale (Conference League). Stasera non saranno permessi errori o cali di tensione: il passaggio del turno è lì ad un centimetro. Poi si potrà pensare a tutto il resto, con il campionato che continua a darci ottimi segnali, con la classifica ancora molto corta. E visto il ‘passo’ delle concorrenti anche lì tutto è ancora possibile (a meno che non decidano di togliere la penalizzazione di 15 punti alla Juventus).

Oggi tutti temono la Fiorentina, sia in casa che fuori. Con il suo condottiero Italiano, sempre difeso e sostenuto da proprietà e dirigenza che, giustamente, non vede possibili difficoltà nell’andare avanti assieme. Ci mancherebbe altro. Firenze non è La Spezia, con tutto il rispetto. La Fiorentina si è legata la scorsa estate al tecnico, aumentando l’ingaggio, offrendogli quello che era giusto offrirgli, difendendolo nel momento in cui anche lui, evidentemente, stava trovando le prime vere difficoltà della sua breve carriera da tecnico. Ne è uscito alla grande, come grande ci auguriamo sia il suo futuro. Ma a Firenze e soltanto a Firenze. Sperando che cominci un percorso avvincente, magari con un bel trofeo da mettere in bacheca fin da subito. Non sarebbe male.