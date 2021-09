La Fiorentina si è presa un rischio in attacco

Chiamatela provocazione, chiamatela constatazione di fatto, chiamatela anche ironia. Sta di fatto che sono in molti i tifosi della Fiorentina che stanno scrivendo frasi come questa: “Pregate affinché a Vlahovic non venga nemmeno un raffreddore”.

Questo perché il club viola, almeno in attacco, un rischio se l’è preso: niente attaccante di riserva dal mercato. All’occorrenza c’è Kokorin che centravanti propriamente non è e che, almeno finora, non ha dato grandi garanzie a nessuno, né dal punto di vista fisico, né da quello tecnico.

Tra il russo e il giovane serbo c’è un abisso di differenza in termini di rendimento e questo poteva essere materia di approfondimento per i dirigenti gigliati.

Fino a gennaio dunque si resta così, dopo si vedrà.