La Fiorentina si è rinforzata ma ha deciso di non osare. E’ mancato il coraggio dell’ultima stoccata vincente

“Vola solo chi osa farlo” dice il gatto Zorba alla Gabbianella in un famoso romanzo di Sepulveda. La Fiorentina ha deciso di non osare. La squadra è stata rinforzata, senza ombra di dubbio. L’allenatore ha contribuito al recupero di alcuni elementi che lo scorso campionato hanno profondamente deluso. Tuttavia è mancato il coraggio dell’ultima stoccata, quella (potenzialmente) vincente.

L’acquisto di Berardi non sarebbe stato la ciliegina sulla torta, ma una vera e propria fetta di quel dolce. Il suo curriculum parla, più o meno, di un gol ogni tre partite. Avrebbe significato per la Fiorentina una dote di una dozzina di reti in una rosa che, Vlahovic a parte (e solo per metà dello scorso campionato), si presenta stitica sotto questo aspetto.

Un esborso eccessivo? Così sembrava pure quello per Gonzalez. Oggi c’è qualcuno che rimpiange i milioni per l’argentino? Berardi avrebbe permesso un probabile inserimento nella lotta per un posto in Europa già da questa stagione, con le ricadute economiche e di prestigio che una qualificazione alle coppe comporta. L’attaccante del Sassuolo sarebbe stato un investimento, non una spesa. Esattamente come i soldi per il centro sportivo.

Inoltre un altro esterno era stato chiesto esplicitamente da Italiano che ne voleva cinque e, in realtà, se ne ritrova solo tre. Davvero si pensa che Saponara possa interpretare quel ruolo in una Fiorentina alla ricerca della gloria perduta? Un conto è esibirsi in dribbling e palleggi contro le squadre da oratorio che hanno contraddistinto il precampionato viola, un altro in serie A. I pochi minuti col Torino hanno già smascherato questo bluff. Non accontentare il nuovo allenatore significa fornirlo già di un alibi qualora ci fossero degli inciampi imprevisti.

E che dire della mancanza di un centravanti di riserva? In questo caso l’attribuzione di questo ruolo all’oggetto misterioso Kokorin ha il sapore della beffa più che del bluff. Che Eupalla, la dea del pallone scaturita dal genio di Gianni Brera, ci conservi Vlahovic senza neanche un raffreddore, altrimenti la Fiorentina potrebbe diventare un fucile a salve.

Con queste due mosse non fatte, Commisso avrebbe potuto dare scacco al campionato. Non credo gli siano mancati i denari. Gli è mancata la visione, il coraggio di provare a trasformare il sogno in realtà. Vola solo chi osa farlo e la Fiorentina oggi è rimasta con i piedi per terra. Non sempre è un pregio. E forse è una grande occasione sfumata. Peccato.