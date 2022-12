La Fiorentina si fa avanti con l’entourage di Pereyra ma agente e Udinese sono scettici in vista di gennaio

Le voci su Roberto Pereyra sono insistenti più che altro a Udine dove si riporta un certo interessamento e passo avanti della Fiorentina con l’entourage del giocatore, che ha contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il Gazzettino parla proprio di “caso” ma riporta anche un certo scetticismo da parte dell’agente nell’ottica di poterlo spostare a gennaio verso la società viola. La stessa Udinese non vorrebbe cederlo a metà stagione ma neanche perderlo a zero: ad oggi però non si parla neanche di rinnovo vicino. L’opzione favorita ad oggi è che l’argentino resti a Udine a gennaio.