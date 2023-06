La Fiorentina si fionda su uno dei migliori portieri del Mondiale. La situazione

La Fiorentina cerca un nuovo portiere e si fionda su uno degli assoluti protagonisti del Mondiale in Qatar. Si tratta di Dominik Livakovic, estremo difensore croato della Dinamo Zagabria. Il giornalista Fabrizio Romano riporta il forte interesse del club viola, che sta tentando di aprire le trattative per arrivare al numero 1 della Croazia.

Non c’è soltanto la Fiorentina su di lui, infatti la Dinamo è disposta ad ascoltare altre richieste sul mercato. Il prezzo del cartellino di Livakovic si aggira intorno ai 6 milioni di € più bonus.

Livakovic, tra l’altro, è gestito dalla CAA Stellar, la stessa agenzia del centrocampista Sofyan Amrabat.

