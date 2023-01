La Fiorentina si muove per Amrabat: Intensificati contatti con l’entourage. Le ragioni messe sul piatto da Commisso e il sospiro di sollievo di Italiano

La Fiorentina si muove per Sofyan Amrabat e in questi giorni ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per spostare la scadenza del rapporto da giugno 2025 (in automatico dal 2024 per l’opzione in mano alla società) al 2027. La notizia è stata riportata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Ingaggio da top player e una squadra più competitiva, queste le ragioni messe sul piatto dal presidente Rocco Commisso per convincere il centrocampista a firmare il prolungamento di contratto.

Intanto Vincenzo Italiano ha preso atto e ha tirato un sospiro di sollievo dopo l’annuncio fatto dalla società dell’incedibilità di questo giocatore che ha subito rimesso al centro della squadra e del gioco non appena le sue condizioni fisiche sono migliorate.