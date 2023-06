La Fiorentina si prepara all’ennesima rivoluzione estiva: le certezze di Italiano, e chi è pronto a partire

Osservato qualche giorno di riposo dopo la lunga e faticosa stagione, la dirigenza della Fiorentina nelle prossime ore si metterà a lavoro per offrire a Vincenzo Italiano una rosa capace di tentare l’assalto all’Europa. Ma, come spesso è accaduto nella storia gigliata, prima di acquistare sarà prima fondamentale cedere i tanti esuberi della rosa: su indicazione tecnica del mister, nelle prossime settimane verrà fatta una grossa scrematura di giocatori, per poi incentrarsi sui futuri obiettivi di mercato. E questa mattina l’edizione de Il Corriere Fiorentino ha cercato di stilare una lista di coloro che si possono ritenere intoccabili e una di coloro che invece sono realmente ad un passo da lasciare Firenze.

Non c’è un reparto, immaginando la Fiorentina che verrà, destinato a rimanere uguale a se stesso, anzi molto probabilmente questa estate saremo spettatori dell’ennesimo restyling. A parte Nico Gonzalez, Milenkovic, Dodò, Biraghi, Mandragora, Castrovilli, Bonaventura e Brekalo – tutti ritenuti indispensabili da Italiano – tutti gli altri sono ritenuti sostanzialmente cedibili. Dopo gli ormai certi addi di Venuti, Saponara ed Amrabat, anche Igor, Terzic, Duncan, Amrabat, Bianco, Sottil, Ikonè, Kouamè adesso in caso di offerta possono lasciare la Fiorentina. A questi poi si può aggiungere anche il nome di Pietro Terracciano, per il quale pero i viola dovrebbero però trovare un sostituto idoneo.