La Fiorentina si prepara in vista del Cagliari: analisi al centro sportivo, out quattro giocatori

La Fiorentina si rimbocca le maniche dopo la pessima prestazione di ieri sera a Venezia. La squadra si è ritrovata al centro sportivo, senza giorni di riposo. Defaticamento e sessione video in cui Italiano ha voluto mostrare le cose da correggere della gara di ieri. Il prossimo avversario sarà il Cagliari, al Franchi domenica 24, e ci sono quattro giocatori che saranno indisponibili per la partita del Franchi: Castrovilli, un mese dopo il “fatidico” scontro sul palo che lo tiene fuori dalla gara contro il Genoa, prosegue nel suo recupero. Kokorin non era partito per Venezia per un problema muscolare, e sta continuando il suo lavoro differenziato. Dragowsky resta infortunato e continua il suo recupero, e Sottil dovrà restare in tribuna dopo il cartellino rimediato col Venezia.