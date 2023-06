La Fiorentina si rifà la colonna vertebrale: Un bomber per aumentare il peso offensivo e si guarda principalmente in Italia. Una clausola per Retegui

Non solo il portiere, ma anche il centravanti. La Fiorentina sembra impegnata a ridisegnare in chiave mercato la propria colonna vertebrale. Tra giocatori che piacciono e obiettivi più o meno concreti, già si delinea in questo senso un bella lista dalla quale attingere e che ha come comune denominatore quella di giocatori che hanno fatto bene nel nostro campionato.

Si comincia in questo senso con Dia e Nzola. Il primo è stato la sorpresa della Salernitana, il secondo ha provato a tenere a galla (spesso da solo) lo Spezia, anche se è venuto a mancare nell’appuntamento importante dello spareggio salvezza con il Verona, fallendo un rigore nel momento più importante della gara.

La Nazione e il Corriere dello Sport stamani rilanciano il nome di Arnautovic del Bologna, mentre anche Retegui viene tenuto sott’occhio perché ha una clausola da 15 milioni di euro per liberarsi dal Tigre (la squadra che ha la proprietà del suo cartellino) che è alla portata della Fiorentina.