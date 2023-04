La Fiorentina si scatena al Luna Park viola e la strada per l’Europa può riaprirsi anche in campionato

E ora tutto può cambiare, perfino in campionato dove l’ascia di guerra della lotta per le prime sette posizioni era stata deposta a metà febbraio dopo il k.o. con il Bologna. Il contesto viola di oggi sembra quello di un Luna Park, come indicato dal Corriere Fiorentino: merito delle 8 vittorie di fila tra campionato e Conference. I calciatori di Italiano si divertono e vincono, vincono e si divertono in un loop che può portare ad orizzonti inimmaginabili fino a poche settimane fa. E ora a portata di mano c’è perfino l’Europa da raggiungere con il campionato: il settimo posto della Juve è a ancora a 4 lunghezze (con la giustizia che ancora deve finire il suo percorso…), le altre sono a 7 ed 8 punti…