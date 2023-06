La Fiorentina si scatena nella ripresa al ‘Mapei Stadium’ e chiude il suo campionato vincendo contro il Sassuolo

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Sassuolo-Fiorentina 1-3 (47′ Cabral, rig. Berardi, 79′ Saponara, 83′ Gonzalez)

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Dodô (72′ Venuti), Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat (82′ Bianco), Duncan (58′ Bonaventura); Ikone (72′ Saponara), Castrovilli, Kouame (58′ Gonzalez); Cabral.

90’+4 Finisce qui la gara! La Fiorentina chiude il suo campionato con la vittoria in trasferta in casa del Sassuolo per 3-1: a segno per i viola Cabral, Saponara e Gonzalez.

90’+3 Accelerata di Gonzalez in area, lo ferma fallosamente Marchizza che viene ammonito.

90’+2 Zoppicano sia Castrovilli che Gonzalez, Italiano chiede ad entrambi di non forzare.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

87′ Espulso Rogerio per proteste verso l’arbitro: Sassuolo in nove!

85′ Cambio nel Sassuolo: esce Berardi, va in campo Muldur.

83′ GOOOOOOOL!!!!!!!! GONZALEZ!!!!! Cross di Saponara per Gonzalez che appostato sul palo deposita di testa il pallone in porta. Brividi per la botta incassata dall’esterno viola che nell’azione del gol si è schiantato contro il legno.

82′ Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Amrabat, va in campo Bianco.

81′ Espulso Ruan. Il centrale del Sassuolo va a commettere fallo su Gonzalez ma era stato ammonito in precedenza. I Neroverdi restano in dieci.

79′ GOOOOOOL!!!!!!! SAPONARA!!!! CHE PERLA!!!!! L’esterno viola si gira in area e calcia diretto sotto il sette per il 2-1 della Fiorentina!

77′ Va al tiro di potenza Cabral, ma Russo interviene sulla sua conclusione.

76′ Occasione per Defrel con Ranieri che rischia andando a commettere fallo su si lui in area, ma c’era fuorigioco dell’attaccante del Sassuolo.

75′ Cambio nel Sassuolo: esce Pinamonti, tocca a Marchizza.

72′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodô e Ikone, vanno in campo Venuti e Saponara.

70′ Gol del Sassuolo. Dal dischetto si presenta Berardi che non sbaglia: pallone da una parte e Cerofolini dall’altra per il pareggio dei neroverdi.

68′ Calcio di rigore per il Sassuolo: Cabral tocca con un braccio il pallone in area. Il centravanti viola viene ammonito per proteste.

66′ Cross basso di Rogerio in area, Cerofolini non esce e va a chiudere il passaggio Martinez Quarta.

65′ Occasione per il Sassuolo, con Berardi che da sinistra va al tiro in porta, para sul suo palo Cerofolini.

62′ Fiorentina sempre più padrona del campo in questa fase di gara, Sassuolo che cerca invece di velocizzare la manovra a centrocampo.

59′ Doppia sostituzione anche nel Sassuolo: escono Ceide e Maxime Lopez, vanno in campo Ceide e Bajrami.

58′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Kouame e Duncan, tocca a Gonzalez e Bonaventura.

57′ Va a calciare la punizione Castrovilli con un tiro di potenza intercettato da Russo.

56′ Ammonito Ruan per fallo commesso su Kouame.

54′ Va di testa Martinez Quarta sugli sviluppi del calcio d’angolo, ma a porta spalancata manda il pallone alto.

52′ Castrovilli serve Ikone che si mette in mostra con una lunga serie di finte sul diretto avversario ma poi, complice anche una deviazione, calcia fuori.

49′ Martinez Quarta lancia Ikone che arriva sul fondo e calcia direttamente sul portiere.

47′ GOOOOOOL!!!!!! CABRAL!!! Respinta corta del portiere Russo in area su un cross di Terzic, e Cabral deposita in porta il pallone dell’1-o viola.

46′ La gara inizia con un cambio difensivo tra le fila del Sassuolo: esce Ferrari, va in campo Romagna.

45’+1 Finisce sullo 0-0 il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina.

45′ + 1 Sugli sviluppi del calcio di punizione Pinamonti calcia verso la porta strozzando il tiro e mandando il pallone fuori.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Cartellino giallo a Kouame per un fallo commesso su Harroui. L’attaccante viola era diffidato e salterà la prima partita del prossimo campionato.

41′ Partita a ritmi bassissimi adesso, con nessuna delle due squadre che cerca di aumentare i giri del motore.

38′ Pinamonti lanciato verso la porta, lo chiude prontamente Martinez Quarta.

36′ Tanti errori da entrambe le parti, soprattutto a centrocampo e gioco che diventa fumoso.

33′ Pinamonti va al cross per Ceide, lo intercetta Terzi in area e allontana il pallone.

30′ Un cartellino giallo per parte: ammoniti Ranieri e Berardi che sono andati al contatto ravvicinato dopo un contrasto di gioco.

27 Cross di Terzic per il colpo di testa di Castrovilli che finisce alto.

24′ Ancora Berardi che rientra sul sinistro e prova il tiro, lo devia Ranieri: il pallone finisce poi sui piedi di Matheus Henrique che controlla e va alla conclusione senza trovare il bersaglio.

21′ Berardi da sinistra evita la marcatura di Terzic e va al cross sul secondo palo per Pinamonti che però non arriva sul pallone.

19′ Duello in area del Sassuolo tra Rogerio e Ikone con quest’ultimo che finisce a terra, ma per l’arbitro il gioco può proseguire.

16′ Prova a farsi rivedere nella metà campo della Fiorentina il Sassuolo, ma la difesa viola per il momento copre bene.

13′ Altra occasione per Cabral che calcia di potenza da lontano, devia il tiro il portiere Russo.

12′ Grande azione della Fiorentina avviata da Terzic con Castrovilli che poi in area non trova il tiro in porta, ma è tutto annullato per un fuorigioco di Kouame.

10′ PALO di Cabral! Va al cross in area Duncan, l’attaccante viola schiaccia di testa in area e il pallone si stampa sul legno.

7′ Il primo ammonito della gara è Terzic per una trattenuta su Berardi.

5′ Iniziativa di Ikone che va via sulla destra e poi prova a mettere nel mezzo per Cabral, ma c’è la deviazione di Ruan.

3′ Sassuolo che fa il suo gioco, la Fiorentina cerca per il momento di contenere i neroverdi in fase di costruzione.

1′ Inizia la gara al ‘Mapei Stadium’. Forza viola!

Calcio d’inizio alle ore 20:30 per Sassuolo-Fiorentina, match valido per l’ultima giornata di Serie A. I Viola di Vincenzo Italiano scenderanno in campo con non pochi pensieri alla finale di Praga, partita cruciale della stagione. Presumibile quindi un ampio turnover da parte degli ospiti che fra poco se la dovranno vedere con i ragazzi di Alessio Dionisi.

Calcio d'inizio alle ore 20:30 per Sassuolo-Fiorentina, match valido per l'ultima giornata di Serie A. I Viola di Vincenzo Italiano scenderanno in campo con non pochi pensieri alla finale di Praga, partita cruciale della stagione. Presumibile quindi un ampio turnover da parte degli ospiti che fra poco se la dovranno vedere con i ragazzi di Alessio Dionisi.