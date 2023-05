La Fiorentina si sveglia all’improvviso e in tre minuti ribalta la Roma vincendo così l’ultima gara stagionale al ‘Franchi’

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (61′ Dodô), Igor, Martinez Quarta (46′ Milenkovic), Biraghi (46′ Terzic); Duncan (76′ Kouame), Mandragora; Ikone, Barak, Saponara (61′ Sottil); Jovic.

Fiorentina-Roma 2-1 ( 11′ El Shaarawy, 85′ Jovic, 88′ Ikone)

90’+5 Finisce qui! Che rimonta!!! La Fiorentina vince contro la Roma, che aveva aperto le marcature nel primo tempo con El Shaarawy, segnando due gol a fine ripresa con Jovic e Ikone!!!

90’+3 Parapiglia in campo tra Kouame e Mancini, l’arbitro è chiamato a placare gli animi.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

88′ GOOOOL!!! IKONE!!!!!! Cross da sinistra, Kouame tocca il pallone per Ikone che sottoporta deposita il pallone in porta per il 2-1 viola!!!! Tutto in meno di tre minuti!

85′ GOOOOOOOL!!!!!!! JOVIC!!!! Cross di Kouame per Mandragora che fa la sponda in area per Baral che da due passi spedisce il pallone in porta!

83′ Ammonito Mourinho in panchina giallorossa dopo uno scambio concitato di opinioni con lo staff gigliato.

81′ Fallaccio di Missori su Terzic in area, ma l’arbitro fischia il fallo contro la Fiorentina.

79′ Cambio offensivo nella Roma: esce Zalewski, va in campo Abraham.

76′ Cambio nella Fiorentina: esce Duncan, va Kouame a rimpolpare l’attacco viola.

75′ Ammonito Svilar per perdita di tempo.

74′ Tiro rasoterra da fuori di Jovic che finisce largo sul fondo.

72′ Cooling break in corso per dare modo alle squadre di dissetarsi.

70′ Altro cambio nella Roma: esce Solbakken, tocca a Ibanez.

69′ Fiorentina che tocca tantissimi palloni nell’area giallorossa ma non va quasi mai al tiro.

66′ Contatto in area giallorossa tra Milenkovic e Mancini, proteste dei viola ma l’arbitro lascia proseguire.

64′ Terzic prova a lanciare sulla fascia Sottil, lo anticipa Svilar in uscita.

61′ Doppia sostituzione nella Roma: escono Saponara e Venuti, vanno in campo Sottil e Dodô.

59′ Cambio nella Roma: esce Wijnaldum, tocca a Cristante.

56′ Ammonito Solbakken per fallo commesso su Terzic.

55′ Roma che va via in contropiede ancora con Wijnaldum ma sbaglia l’ultimo passaggio, recupera il pallone Duncan.

52′ Che occasione per Jovic! Ikone crossa per lui in area, aggancia il pallone ma non trova il tiro, nemmeno in un secondo momento quando finisce per terra.

49′ Ammonito Venuti per una trattenuta su Zalewski.

46′ Il secondo tempo inizia con un cambi per entrambe le squadre: nella Fiorentina escono Martinez Quarta e Biraghi, vanno in campo Milenkovic e Terzic. Nella Roma escono Smalling e El Shaarawy, ci sono Mancini e Celik.

45’+4 Finisce il primo tempo. La Roma è in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0 grazie al gol siglato da El Shaarawy all’11’.

45’+3 Fiorentina che attacca senza trovare lo spunto decisivo, la Roma continua a giocare soprattutto di contropiede.

45′ Assegnati 4 minuti di recupero.

45′ Ancora Cerofolini, stavolta dice no a Belotti che cerca la porta con una conclusione da destra!

43′ Ci prova El Shaarawy da lontano, bell’intervento in parata di Cerofolini a negargli il gol.

41′ Ammonito Martinez Quarta per aver fermato fallosamente Missori.

38′ Fiorentina che quando attacca va sempre al cross, ma ormai la difesa giallorossa ha capito come arginare le azioni dei viola.

35′ Wijnaldum va via in contropiede e cerca il tiro sul primo palo, devia il pallone Martinez Quarta.

34′ Cross di Saponara per Ikone che però tira di stinco, pallone che diventa preda dei centrali della Roma.

32′ Ci prova su calcio di punizione Biraghi, tiro potete bloccato da Svilar sotto la traversa.

31′ Ammonito Missori per aver commesso fallo su Barak al linite dell’area.

30′ Cerca il tiro da limite dell’area Jovic, pallone che finisce sul fondo.

28′ Coooling break in corso per permettere alle squadre di rinfrescarsi.

25′ Salvataggio di Martinez Quarta! Contropiede della Roma con Wijnaldum con Cerofolini che prova a bloccarlo in uscita, il pallone arriva a a Solbakken che cerca il tiro tolto dalla porta dal difensore viola!

25′ Il primo ammonito della gara è Saponara per fallo commesso su Bove.

23′ Fiorentina che sta provando ad attaccare, ma manca la precisione al momento del cross.

20′ Gioco fermo per le cure in campo ad Igor dopo uno scontro di gioco con Belotti.

17′ Prova a fare tutto Ikone, ma invece di sfondare in area si trova ad allargarsi e tornare quasi al limite dell’area. Regge per adesso il muro della Roma.

14′ Fiorentina che prova a reagire al gol in cassato, ma la Roma blocca tutte le linee di passaggio.

11′ Gol della Roma. Lancio lungo della Roma, Belotti salta Venuti e crossa per Solbakken, il quale svetta su Biraghi in area e fa la sponda di testa per il tap-in di El Shaarawy che vale l’1-0 dei giallorossi. Difesa viola subito da rivedere.

8′ Bove si fa vedere in area viola, ma Igor chiude prontamente.

6′ Iniziativa personale di Ikone che a tutta velocità si presenta in area giallorossa, lo chiude all’ultimo Bove.

3′ Avvio pimpante della Fiorentina, che cerca subito di fare il suo gioco costringendo la Roma a restare nella sua metà campo.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! I giocatori della Fiorentina indossano la nuova divisa per la prossima stagione 2023-2024. Forza viola!

Dopo la sconfitta all’Olimpico contro l’Inter, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo in campionato per la 37esima giornata del massimo torneo italiano. I viola, ospiteranno la Roma di Josè Mourinho che mercoledi prossimo sarà impegnata nella finale di Europa League a Budapest.

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro l'Inter, la Fiorentina di Vincenzo Italiano torna in campo in campionato per la 37esima giornata del massimo torneo italiano. I viola, ospiteranno la Roma di Josè Mourinho che mercoledi prossimo sarà impegnata nella finale di Europa League a Budapest.

Fischio d'inizio alle 18, agli ordini del sig. Giovanni Ayroldi.