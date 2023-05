La Fiorentina spreca più di un’occasione contro il Napoli ed esce a mani vuote da un ‘Maradona’ in piena festa scudetto

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente

Napoli-Fiorentina 1-0 (72′ rig. Osimhen)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (46′ Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat (75′ Kouame), Duncan (75′ Mandragora); Gonzalez, Bonaventura (75′ Castrovilli), Sottil (75′ Saponara); Jovic.

90’+3 Finisce qui. Il Napoli vince per 1-0 contro la Fiorentina grazie al gol su rigore realizzato da Osimhen.

90’+1 Azione d’attacco prolungata del Napoli con Zambo Anguissa che va alla conclusione che finisce di poco a lato.

90′ Assegnati tre minuti di recupero.

89′ Terzic crossa per Gonzalez in area che va di testa, pallone oltre la traversa.

87′ Altra occasione per la Fiorentina! Kouame porta via un pallone a Lobotka, Jovic lo imbecca davanti alla porta ma il numero 99 viola spara alto sopra la traversa.

85′ Attacca la profondità Simeone per poi andare a servire Kvaratskhelia, Igor gli toglie il pallone.

83′ Ultimo cambio nel Napoli: esce Elmas, tocca a Zerbin.

80′ Che occasione per la Fiorentina! Cross di Venuti in area per Gonzalez, che apre il piattone ma calcia totalmente fuori bersaglio!

77′ Altro cambio nel Napoli: esce Osimhen, Spalletti manda in campo Simeone.

75′ Cambi per Italiano: escono Amrabat e Sottil, tocca a Kouame e Saponara.

72′ Gol del Napoli. Osimhen si ripresenta sul dischetto e stavolta non sbaglia siglando l’1-0 per i padroni di casa.

71′ Altro calcio di rigore per il Napoli. Gonzalez commette fallo in area su Kvaratskhelia.

70′ Crossa Venuti in area trovando la chiusura di Ostigard, ma c’era fuorigioco.

68′ Ci prova di testa Gonzalez, libera l’area Kim.

65′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Bonaventura e Duncan, vanno in campo Castrovilli e Mandragora.

63′ Pallonetto di Osimhen dopo essersi liberato di Milenkovic, ma la palla dopo essere rimbalzata tocca la traversa.

61′ Olivera brucia sullo scatto Venuti e serve il pallone nel mezzo ma non lo trova per pochissimo Osimhen.

58′ Lancio lunghissimo di Zambo Anguissa per Osimhen, il pallone scorre sul terreno di gioco e arriva a Terracciano.

55′ Osimhen serve nel mezzo per Kvaratskhelia, lo chiude Igor.

53′ Si sono alzati i ritmi della gara, con entrambe le squadre che attaccano con continuità.

50′ Ci prova Amrabat da fuori, pallone che diventa preda di Gollini.

49′ Terracciano!!! Parata del portiere viola sul rigore calciato da Osimhen, che si riscatta così dall’errore precedente andando a chiudere anche sul tentativo in ribattuta di Zambo Anguissa.

48′ Calcio di rigore per il Napoli. Passaggio sbagliato da Terracciano, il pallone arriva a Lobokta in area e Amrabat commette fallo.

46′ Due cambi per parte: nel Napoli fuori Demme e Raspadori e vanno in campo Lobokta e Zielinski, mentre nella Fiorentina esce Dodô, c’è Venuti .

45’+1 Finisce qui il primo tempo. All’intervallo è 0-0 tra Napoli e Fiorentina.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Problemi al ginocchio per Lozano dopo un contrasto con Amrabat; l’esterno del Napoli è costretto ad uscire e va in campo Kvaratskhelia.

42′ Elmas pesca Osimhen in area, il centravanti del Napoli va con il sinistro ma non trova la porta.

39′ Altra occasione per la Fiorentina, con Terzic che va al cross per Jovic ma lo anticipa per pochissimo Kim.

37′ Lozano serve nel mezzo Osimhen, il suo colpo di testa non è preciso.

35′ Napoli che ora sta costruendo di più la manovra, ma la Fiorentina rimane attenta su ogni pallone.

32′ Si è acceso il Napoli con Raspadori che in girata conclude verso la porta, fa muro Milenkovic; sul proseguo dell’azione ci prova Di Lorenzo in area con poca potenza e il pallone finisce tra i guantoni di Terracciano.

31′ Scalda il tiro Osimhen dal settore di destra senza però inquadrare la porta.

29′ Pallone per Sottil che si impenna in area, esce Gollini e lo fa suo.

26′ Continua a stazionare in attacco la Fiorentina, il Napoli resta schiacciato dietro.

23′ Bello scarico da sinistra di Sottil per l’accorrente Bonaventura che però non trova il pallone.

20′ Duello fisico continuo tra Igor e Osimhen, per ora ha la meglio il difensore viola.

17′ Doppia occasione per la Fiorentina! Jovic semina Ostigard e va a concludere sul primo palo dove trova la parata di Gollini: sulla respinta ci prova Sottil ma il suo tiro finisce alto.

14′ Fiorentina vicina al gol! Colpo di testa di Jovic, Gollini para e respinge la conclusione in tuffo.

13′ Approccio molto offensivo della Fiorentina che prova ad imporre il suo gioco in zona offensiva, Napoli che sta girando a ritmi bassi per il momento.

10′ Scatto di Osimhen per vie centrali, lo blocca Igor.

8′ Ci prova Elmas con una conclusione dal limite dell’area, pallone che finisce fuori.

7′ Gonzalez va via in contropiede sulla sinistra, lo ferma quasi sulla linea di fondo Elmas.

5′ Prima occasione per la Fiorentina, con Terzic che crossa per il colpo di testa di Jovic, il pallone si alza di poco sopra la traversa.

3′ Si gioca per adesso nella metà campo viola, ma la difesa viola gioca il pallone con accortezza.

1′ Dopo la passerella dei neo-campioni d’Italia inizia la gara allo stadio ‘Maradona’. Forza viola!

Dopo il pareggio per 3-3 ottenuto a Salerno nel turno infrasettimanale la Fiorentina torna in Campania, stavolta per sfidare il Napoli fresco vincitore dello Scudetto. Per il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti e e i suoi giocatori sarà l’occasione per festeggiare il tricolore insieme al loro pubblico. Per i viola di Vincenzo Italiano, che giovedì giocheranno la semifinale di andata di Conference League contro il Basilea, si tratta invece di un’altra opportunità per fare punti fuori casa e provare a restare sulla scia delle prime otto in classifica.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 allo Stadio ‘Maradona’, arbitra l’incontro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

