“La Fiorentina sta seguendo un attaccante del Genk: non escluderebbe l’arrivo di Jovic”

Questo pomeriggio, durante il Pentasport di Radio Bruno, l’intermediario ed esperto di mercato Costantino Nicoletti ha parlato di un nuovo attaccante sotto forte osservazione della Fiorentina, attaccante che potrebbe arrivare anche in caso di accordo con Jovic del Real Madrid. Questo le sue parole:

“Alla Fiorentina consiglio l’attaccante nigeriano Paul Onuachu, classe ’94 di proprietà del Genk. E’ alo 2,01 m e nelle ultime due stagioni ha segnato 58 gol. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 18 milioni. il giocatore è già nel taccuino della dirigenza viola e chissà se non possa davvero vestire la maglia viola la prossima stagione. E’ un attaccante statuario, con una vena realizzata pazzesca: aiuta a far crescere la squadra, ed è anche molto rapido per la sua stazza fisica. L’unico ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, perche credo che alla fine presentando un offerta sui 10 milioni l’operazione possa essere conclusa: la richiesta è attorno 2,5 milioni l’anno, raggiungibili anche attraverso bonus. Non potremmo poi farci una plusvalenza perchè è già in la con l’età, ma rappresenterebbe un ottimo profilo per la Fiorentina. Escluso da un eventuale arrivo di Jovic? No perche i due non si pesterebbero i piedi, lui è un profilo che si potrebbe adattare anche ad altri ruoli. So per certo che è una delle piste su cui la Fiorentina lavorando”.