La Fiorentina stacca nettamente gli Hearts ma vince anche il Basaksehir: scontro diretto tra due settimane. Guarda la NUOVA CLASSIFICA del Girone A

Pomeriggio spumeggiante, un po’ come era stata la serata d’andata in Scozia, per la Fiorentina che travolge ancora gli Hearts al ‘Franchi’: un 5-1 che serve per staccare la squadra di Edimburgo in classifica e consolidare il secondo posto. Nell’altro match infatti il Basaksehir ha proseguito la sua marcia netta, battendo per 3-0 il Riga con le reti di Turuc e la doppietta di Okaka. Tra due settimane lo scontro diretto contro i turchi per il primo posto nel girone A.

La classifica del Girone A: Basaksehir 10, Fiorentina 7, Hearts 3, RFS Riga 2.