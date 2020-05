La Fiorentina su Nainggolan? L’Inter fa chiarezza sul futuro del belga

La Fiorentina e Radja Nainggolan, una trattativa che non è mai andata in porto. L’interessamento del club viola non è mai del tutto svanito e in estate potrebbe tornare nell’orbita della società di Commisso. A tal proposito il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a Sky Sport del futuro del centrocampista nerazzurro, in prestito per questa stagione al Cagliari: “Le cose cambiano di anno in anno, la premesse è semplice: il Cagliari non può riscattarlo, il giocatore tornerà e ha due anni di contratto. Poi faremo le varie valutazioni anche con l’allenatore, ma oggi è presto per parlarne”.

